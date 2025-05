Lucas Duarte encerra temporada em Portugal com 12 gols, artilharia e hat-trick

Natural de Itaperuna (RJ), Lucas Duarte teve sua primeira experiência internacional defendendo o Sporting Clube da Covilhã na temporada 2024/25. E a estreia não poderia ter sido melhor: foram 12 gols em 25 jogos, desempenho que o credenciou como o artilheiro da equipe na temporada. Com 15 participações diretas em gols (entre bolas na rede e assistências), o brasileiro rapidamente se tornou peça-chave no elenco alviverde.

Além da Liga 3, Lucas teve participação destacada na Taça de Portugal. Em três jogos disputados, marcou três vezes – incluindo um gol decisivo aos 98 minutos contra o Moncarapachense, que garantiu a classificação do Covilhã à terceira fase da competição. Um verdadeiro herói da partida.

Na Liga 3, uma das competições mais disputadas do futebol português, Lucas marcou 9 gols. Sua performance foi essencial para que o Sporting da Covilhã assegurasse a permanência na divisão para a próxima temporada. Destaque também para o hat-trick marcado contra a Académica de Coimbra, mesmo em uma partida que terminou com derrota por 4 a 3. O feito foi comemorado com entusiasmo pelo atacante, que classificou a data como inesquecível em sua trajetória profissional.

Adaptado à cidade da Covilhã e ao futebol português, Lucas avaliou com entusiasmo essa fase da carreira. “Sem dúvida me adaptei facilmente ao novo clube e falar o mesmo idioma, ajudou no desempenho do trabalho. Encarei cada treino e cada partida com muita seriedade; e acredito que dei minha parcela de contribuição, para que o clube permanecesse na Liga 3”, comentou o jogador.

Com o contrato da temporada 2024/25 chegando ao fim, Lucas e os responsáveis por sua carreira analisam propostas para definir os próximos passos. A boa campanha em Portugal já chamou atenção de outros clubes, o que torna o futuro do atacante uma expectativa para os próximos meses.

NÚMEROS DE LUCAS DUARTE EM PORTUGAL

A primeira temporada internacional de Lucas foi marcada por números expressivos, que reforçam sua importância no elenco do Sporting da Covilhã.

Confira:

25 jogos disputados

12 gols marcados

15 participações diretas em gols

2122 minutos em campo

3 vezes eleito o melhor em campo

1 hat-trick

Gol decisivo aos 98 minutos na Taça de Portugal

3 gols em 3 jogos na Taça de Portugal

9 gols na Liga 3 de Portugal

CLUBES QUE LUCAS DUARTE JÁ DEFENDEU

Antes de se destacar em Portugal, Lucas construiu sua carreira em diversos clubes brasileiros: Americano (RJ), Campos (RJ), Bangu (RJ), Nova Iguaçu (RJ), Gonçalense (RJ), Petrópolis (RJ), Gama (DF), Guarani (MG), Taquaritinga (SP), Atlético Joseense (SP) e Sporting da Covilhã (Portugal).

Lucas Duarte encerrou sua primeira experiência no futebol europeu com grandes conquistas e atuações decisivas. O desempenho em campo mostrou que o jovem atacante está pronto para voos ainda mais altos. Resta agora acompanhar os próximos passos de sua carreira, que promete novos capítulos de sucesso dentro e fora de Portugal.

Enquanto isso, confira alguns gols do artilheiro da Covilhã:

com informação da Comuniqque

foto divulgação | Sporting Clube da Covilhã