Lucas Scaramussa e Franco Fiorot são diplomados pela Justiça Eleitoral em Linhares

16 de dezembro de 2024

Vereadores e suplentes de vereadores também participaram da cerimônia

O prefeito eleito de Linhares, Lucas Scaramussa, o vice-prefeito eleito, Franco Fiorot (União), os 17 vereadores que vão compor a próxima Legislatura municipal e os suplentes de vereadores foram diplomados pela Justiça Eleitoral na tarde desta segunda-feira (16) na Câmara Municipal do município.

Diante de um Plenário lotado, coube à juíza eleitoral Emília Coutinho Lourenço, ao promotor Fabrício Admiral Souza e à presidente da OAB-ES, seccional Linhares, Alcídia de Paula, entregarem o documento que reconhece o resultado das urnas e garante a posse aos escolhidos pela população para administrarem a cidade pelos próximos quatro anos.

Falando aos eleitos, a juíza Emília Coutinho Lourenço lembrou a missão de cada um com o município de Linhares. “Vocês assumem agora a responsabilidade de representar seus eleitores com dignidade, ética e comprometimento. O caminho que se abre é desafiador, mas repleto de oportunidades de mudar a vida das pessoas e da realidade das nossas comunidades”, afirma.

Lucas Scaramussa também foi convidado a fazer um discurso aos presentes e lembrou de sua trajetória até esta eleição e como deseja trabalhar no comando da prefeitura. “Eu disputei cinco processos eleitorais, perdi os três primeiros. Entendi e respeitei o propósito de Deus e da cidade para mim. O processo eleitoral é um processo de validação que não chega no tempo da gente. Mas é preciso resiliência e muito sacrifício para suportar tudo isso em paz”, explica.

O prefeito eleito complementa. “Muito grato por me tornar agora um colaborador ativo do município de Linhares junto com cada um de vocês. Todos nós temos o mesmo propósito aqui, que é levar esta cidade a índices que melhorem a vida daqueles que mais precisam. Eu já chorei muito, mas tem gente lá fora que chora todos os dias e é por eles que nós vamos trabalhar”, finaliza Scaramussa.

fotos Luan Max e Rômulo Ladaim