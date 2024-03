Luciano Machado confirma pré-candidatura a prefeito de Guaçuí

Liberado para concorrer nas eleições de outubro, o candidato do PSB, promete movimentar o cenário político na região do Caparaó

O ex-prefeito e ex-deputado Luciano Machado, está com toda disposição para disputar a prefeitura de Guaçuí. O candidato do PSB está livre de qualquer entrave judicial, vai usar sua experiência como gestor municipal no projeto político, com o objetivo de garantir o crescimento e fortalecimento da cidade onde começou sua carreira política.

“Estou muito feliz e animado em colocar meu nome para disputar o cargo de prefeito da minha cidade. Fui convidado a participar como candidato em municípios vizinhos, mas tenho muito a fazer por Guaçuí!”

Luciano Machado foi inocentado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no processo de improbidade administrativa, em decisão publicada na última segunda-feira (18). Com essa decisão a pré-candidatura de Luciano ganha força, uma vez que ele é uma importante liderança política da região do Caparaó, com boa articulação local, além de ter ligação com o governador Renato Casagrande.

foto Ellen Campanharo