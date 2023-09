Lucro recorde da Cesan ultrapassa R$ 123 milhões

A Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) celebra um marco histórico no primeiro semestre de 2023: R$ 123,9 milhões de lucro líquido. Um aumento de R$ 35,5 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior, evidenciando que o foco em inovação e no aumento da eficiência operacional impulsionou a empresa a novos patamares de sucesso.

A realização desse resultado foi impulsionada por diversos fatores, e a direção da Companhia destaca o comprometimento e a visão estratégica como os principais elementos de sucesso. O aumento nas receitas operacionais, que atingiu R$ 82,4 milhões, foi um dos fatores impulsionadores desse desempenho positivo.

Esse aumento resulta do crescimento das receitas em níveis superiores às despesas operacionais, com a receita operacional expandindo-se em 14,8%, enquanto as despesas de operação aumentaram em 5,7% durante o período avaliado. Essa diferença resultou em um crescimento de 40% dos lucros da empresa. É importante ressaltar que todo lucro gerado é integralmente reinvestido em obras e projetos voltados para o aprimoramento do abastecimento de água e o tratamento de esgoto.

Muito além dos números, a Companhia também comemora o alto desempenho dos empregados. “Os resultados que alcançamos no primeiro semestre de 2023 são surpreendentes e gratificantes, refletem o compromisso da atual direção da empresa e a dedicação dos nossos profissionais em busca da excelência. Esses resultados financeiros atestam que as estratégias adotadas foram assertivas, a Cesan está avançando em ritmo acelerado. Estamos dispostos e confiantes que estamos transformando a realidade do acesso ao saneamento básico no Espírito Santo, e com alta qualidade. Esse é só o início, temos metas arrojadas e um planejamento robusto, vamos realizá-los”, celebrou o diretor presidente da Cesan, Munir Abud de Oliveira.

Além do recorde de lucro, a Cesan também atingiu um novo patamar no que diz respeito aos investimentos. No primeiro semestre de 2023, a empresa registrou um investimento de R$ 399,3 milhões em obras de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos. Isso representa um aumento de R$ 121 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior, que totalizou R$ 278,3 milhões.

A empresa tem a ambição de superar a marca dos R$ 800 milhões em investimentos até o final de 2023, atendendo às metas condicionais pelo novo marco legal do saneamento.