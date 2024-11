Maiores empresas do ES ultrapassaram os R$ 182 bilhões em receita operacional

1 de novembro de 2024

A indústria permanece em destaque entre os setores analisados, com uma receita operacional líquida de R$ 97 bilhões

O Anuário IEL 200 Maiores e Melhores Empresas no Espírito Santo chega em sua 28ª edição trazendo conteúdos sobre o desempenho financeiro das empresas e dos grupos empresariais com operações no Estado. Em 2023, a receita operacional líquida (ROL) das 200 maiores companhias ultrapassou os R$ 182 bilhões.

A publicação foi lançada na quarta-feira (30) durante evento do Fórum IEL de Gestão, no Ilha Buffet, em Vitória. O presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Paulo Baraona, ressaltou a importância das informações contidas no Anuário.

“Aqui estão os principais resultados das empresas capixabas, suas potencialidades e para onde elas caminham. Também contém conteúdo das boas práticas que temos no mercado. É uma forma de nos inspirarmos com o que já vem sendo feito e evoluirmos.”

A cada ano, o IEL-ES mobiliza-se em busca de referenciais, empresas e pessoas que são convidadas a contribuir com artigos, histórias, vivências e cases enriquecedores nos seus 10 eixos temáticos.

“A edição 2024 do Anuário IEL também destaca as principais práticas adotadas no ambiente de trabalho pelas empresas que figuram entre as 200 maiores e melhores. Esses exemplos são fontes de inspiração para outras organizações que buscam aprimorar suas políticas de gestão de pessoas e alcançar um desempenho superior”, destaca Maximiliano Alves, superintendente do IEL-ES.

As 200 maiores no Estado registraram em 2023 uma receita operacional líquida de R$ 182 bilhões, cifra 0,57% menor do que o resultado do ano anterior. Esse indicador corresponde ao somatório das receitas obtidas com a venda de produtos ou serviços, descontados os impostos sobre as vendas e as devoluções.

A indústria permanece em destaque entre os setores analisados, com uma ROL de R$ 97 bilhões. O valor representa 53,5% das receitas das 200 maiores do Estado. Em 2023, o comércio passou a contribuir com 30% do montante da ROL, fechando o ano com R$ 54,6 bilhões, enquanto o setor de serviços com R$ 28,3 bilhões (15,5% do total). Já o agronegócio participou com R$ 1,8 bilhão, cifra correspondente a 1% do somatório da ROL.

Quanto ao número de empresas por setor, o de serviços lidera com 88 empresas (44% do total), participação menor que a registrada no ano anterior, quando estavam inseridas 104 empresas. O setor industrial tem 68 empresas (34%) no ranking das 200 maiores, 18 a mais do que o total do ano anterior (50). O setor de comércio, por sua vez, surge com 41 incluídas (20,5%), sendo 27 atacadistas e 14 varejistas. E o agronegócio emplacou três empresas, correspondendo a 1,5% do total.

Maiores Empresas

Pela 11ª edição consecutiva, a Petrobras UN-ES é contemplada como a Maior Empresa e Maior Indústria no 28º Anuário IEL 200 Maiores e Melhores Empresas no Espírito Santo, pela Receita Operacional Líquida (ROL) em 2023.

Em 2024, a companhia antecipou o início da produção do FPSO Maria Quitéria, no campo de Jubarte, e assinou protocolo de intenções para captura e armazenamento de CO2 e produção de hidrogênio de baixo carbono com a Findes e o Governo do Estado.

“Estamos muito felizes com este reconhecimento. São quase 70 anos de história aqui, junto aos capixabas – praticamente o mesmo tempo de existência da companhia. Isso dá uma ideia de o quanto as nossas conquistas e avanços têm raiz aqui. Temos muito orgulho em participar do dia a dia dos capixabas para produzirmos, juntos, o futuro”, disse Guilherme Sargenti, gerente-geral da Unidade de Negócios de Exploração e Produção da Petrobras no ES.

Em segundo lugar, destaque para Comexport Trading; seguido da Vale, na terceira posição como Maior Empresa. Na categoria Maior Indústria, a Vale ficou em segundo lugar, seguido da ArcelorMittal, na terceira posição.

Para a elaboração dos rankings de melhores empresas foi levado em consideração seis indicadores de desempenho, que demonstram a performance das organizações participantes. São eles: ativo total, ativo circulante, passivo circulante, patrimônio líquido do ano atual e do ano anterior, lucro líquido do exercício, receita operacional líquida (ROL) atual e anterior e número de colaboradores no Espírito Santo.

Melhores Empresas

A Marcopolo/Volare Veículos ficou em primeiro lugar como Melhor Empresa e Melhor Indústria do Estado. Referência mundial na fabricação de ônibus, a empresa destaca-se no Espírito Santo desde 2012 com sua fábrica em São Mateus, reforçando a importância do Estado no cenário industrial brasileiro.

“Estamos honrados em receber o título de Melhor Empresa e Melhor Indústria no Espírito Santo. O reconhecimento materializa o impacto positivo de nossas operações e reflete o compromisso com o desenvolvimento dos colaboradores e da comunidade, além de destacar a excelência de produtos e a inovação em processos”, afirma André Armaganijan, CEO da Marcopolo.

O Sicoob ES ficou em primeiro lugar no ranking dos 10 maiores grupos empresariais no Espírito Santo. O grupo continua na liderança, com um patrimônio líquido (PL) de R$ 4,36 bilhões, representando um crescimento de 26,2% em relação ao ano anterior.

“Agradeço às lideranças do Sicoob, cooperados, funcionários, fornecedores e todas as pessoas que fizeram e fazem parte da jornada de construção do maior empreendimento coletivo do Espírito Santo. Os reconhecimentos conquistados por nossa cooperativa são resultado do nosso olhar para quatro pilares estratégicos: resultados consistentes, cuidado com nossos profissionais, satisfação dos associados e impacto positivo na sociedade. Eles traduzem nosso alinhamento estratégico, promovendo justiça financeira e prosperidade para um número crescente de pessoas e empresas”, declarou Nailson Dalla Bernadina, Diretor executivo do Sicoob Central ES.

Maiores e melhores em 13 setores

Os rankings são compostos pelas maiores e melhores empresas que atuam nas mesmas atividades, podendo essas organizações figurarem ou não entre as 200 maiores. Ou seja, a presença nas tabelas a seguir independe de sua classificação no ranking geral das 200 maiores empresas, já que muitas delas não registram receita operacional líquida suficiente para a inclusão no ranking geral.

Maiores empresas – 1º lugar (por setor):

– Agricultura e pecuária: Nater Coop

– Alimentos e Bebidas: Frisa Frigorífico

– Comércio Atacadista: Comexport Trading Com. Exterior

– Comércio Varejista: Kurumá Veículos

– Construção: Pelicano Construções

– Energia e Gás: EDP Espírito Santo

– Extrativa: Petrobras – UN-ES

– Fabricação de móveis: Panan Móveis

– Metalurgia e produtos de metal: ArcelorMittal

– Química e Petroquímica: Fertilizantes Hering

– Saneamento: Cesan

– Serviços logísticos: Vix Logística

– Tecnologia da Informação: ISH Tecnologia

Acesse aqui a edição digital e confira o ranking completo!

por Natália Magalhães/Findes

foto Thiago Guimarães