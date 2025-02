Mais 8 quilômetros de pavimentação no interior de Guarapari

Depois de inaugurar as obras de pavimentação do trecho da Rodovia ES-060, que liga a Rodovia do Sol à comunidade de Amarelos, no entroncamento com a BR-101, em Guarapari, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) vai asfaltar mais 8 quilômetros no interior da cidade.

A nova pavimentação ligará a entrada de Amarelos até Rio Claro, beneficiando centenas de famílias que moram na região, além de agricultores que dependem de uma estrada melhor para escoar suas produções.

A informação foi confirmada pelo diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, em reunião com o prefeito, Rodrigo Borges, e o Secretário de Obras, Marcelo Cirino, na última terça-feira (18).

“O município entende a necessidade de melhorias e intervenções nestes e outros trechos da cidade. Agora, vamos retirar a pavimentação antiga para o DER assumir e trazer a tão sonhada estrada entre Amarelos e Rio Claro. Vamos seguir trabalhando em parceria com o Governo do Estado para melhorar diversos pontos e deixar o trânsito da cidade mais seguro”, declarou o prefeito.

O município ainda solicitou ao DER a realização de um estudo no cruzamento da Avenida Paris com a Avenida Padre José de Anchieta, para a possível implantação de uma rotatória. O trecho necessita de ordenamento para evitar acidentes e garantir que as normas de trânsito sejam cumpridas.

Além disso foi solicitado um estudo técnico para avaliar o acesso de ciclistas e pedestres à cabeça da ponte que interliga o centro da cidade. “Essas ações são essenciais para melhorar a mobilidade e a segurança dos nossos moradores e turistas. Estamos comprometidos com o desenvolvimento de Guarapari e a qualidade de vida da nossa população”, completa o prefeito.