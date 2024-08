Mais de 130 unidades de bebidas alcoólicas vencidas são apreendidas em Viana

Mais de 130 unidades de bebidas alcoólicas vencidas foram apreendidas na noite da última sexta-feira (24), durante ação da Comissão Interna de Fiscalização Integrada (COIFIN) da Prefeitura de Viana.

Durante a ação, realizada em estabelecimentos e espaços públicos de diversos bairros do município, os agentes compareceram a uma distribuidora localizada em Marcílio de Noronha. Os agentes apreenderam e descartaram 99 garrafas long neck, 12 litros de cerveja e 24 latas de cerveja.

A medida é parte de um esforço contínuo do município para garantir a segurança alimentar e a conformidade com as normas de saúde pública.

O estabelecimento foi devidamente notificado das irregularidades encontradas e o proprietário recebeu orientações para que tome as devidas providências para corrigir as falhas identificadas.