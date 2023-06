Mais de meia tonelada de resíduos eletrônicos são recolhidos em Guaçuí

A ação dá início às comemorações do mês do Meio Ambiente

Para incentivar a população a descartar materiais eletrônicos de forma correta, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Guaçuí promoveu neste Dia Internacional do Meio Ambiente a Campanha de Coleta de Resíduos Eletroeletrônicos.

A ação socioambiental teve início às 08h desta segunda-feira (05) com termino às 16h, recolhendo vários eletrodomésticos, além de pilhas e objetos diversos, abrindo as atividades do mês do Meio Ambiente.

Todo o material recolhido será encaminhado para a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Guaçuí, onde será pesado, estimando um total de mais de meia tonelada recolhida somente nesta hoje (05).

A campanha deverá se estender no mês de junho, juntamente com outras programações previstas como a 11ª Mostra de Vídeos Curtas Ambiental com o tema “Aquecimento Global”, além de várias palestras, distribuição de mudas nativas da Mata Atlântica e ação de limpeza às margens do Rio Veado com alunos do município.