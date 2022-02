Mais Segurança: Polícia Rodoviária Federal e Anchieta podem celebrar parceria

Objetivo é compartilhar ferramentas e informações no intuito de reduzir a criminalidade e manter a segurança viária em Anchieta e região.

Aconteceu hoje (09) uma reunião entre o prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, e representantes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil (PC) e da gerência municipal de Segurança Pública e Social para tratar de uma possível parceria entre o município e a PRF com objetivo de reduzir a criminalidade e manter a segurança viária em Anchieta e região.

Estiveram presentes na reunião, que ocorreu no gabinete do prefeito, o superintendente Amarílio Luiz Boni; o chefe da seção de Inteligência, Jefferson de Amaral Mansano, o chefe da Delegacia da PRF em Guarapari, Sérgio da Costa Gonçalves e o servidor da entidade, Clever Soares de Lima. Ainda participaram o gerente municipal de Segurança Pública e Social, Tássio Brunoro, a delegada da PC da 10ª região, Maria da Glória Pessotti e o delegado de Alfredo Chaves, Luiz Carlos Paschoal Clarindo.



De acordo com Brunoro, a intenção do encontro visou a celebração de um acordo de cooperação técnica entre a PRF e o município, a fim das instituições compartilharem ferramentas e informações para o combate a criminalidade e na promoção da segurança pública.



“A ideia é promover cada vez mais a integração entre os órgãos de segurança a fim de conferir maior assertividade no combate à criminalidade e na segurança viária nas nossas vias”, disse Brunoro, que sinalizou junto ao prefeito interesse no acordo.



Agora, o município irá seguir com os trâmites legais para em breve assinar um termo de cooperação técnica com a PF e colocar em prática o projeto.