Mais um abrigo clandestino é fechado em Itapemirim

today2 de fevereiro de 2023 remove_red_eye34

Mais um abrigo clandestino é fechado em Itapemirim, desta vez em Itaoca. A ação ocorreu nesta quarta-feira (01). No local foram encontradas seis pessoas com transtornos mentais, sendo cinco homens e uma mulher. O espaço precário não apresentava alvará de funcionamento e nem alvará sanitário. Foram recolhidos pela Vigilância Sanitária diversos remédios vencidos e outros sem identificação.

De acordo com a Secretária de Assistência Social, a cena encontrada no local foi de total descaso. “O espaço não tinha condições de ser um abrigo, a alimentação e a higiene pessoal eram péssimas, sem contar no forte odor de urina e fezes”, declarou Maria Helena Spinelli Escovedo.

O caso chegou ao conhecimento do município após uma denúncia anônima recebida pela Vigilância Sanitária, que foi apurada, apresentada à Polícia Civil, e resultou na operação policial. “Estamos sempre atentos aos sinais, mas a população pode e deve colaborar, caso tenha conhecimento de situação semelhante”, frisou o Diretor de Vigilância Sanitária de Itapemirim, Alex Marvila. Em caso de denúncia, o anonimato é assegurado. Elas podem ser realizadas através do canal da ouvidoria municipal (https://www.itapemirim.es.gov.br/ouvidoria ), pelo 181, ou via protocolo direcionado a vigilância sanitária.

Com fechamento do abrigo clandestino a Polícia Civil está cuidando do indiciamento dos acusados, já o município ficou responsável pela questão social. Dos 06 (seis) internos, dois foram acolhidos por familiares, outros três a Secretaria de Assistência Social e Cidadania levou até os familiares que se prontificaram a cuidar dos mesmos. E um dos internos foi levado para um abrigo legalizado em Cachoeiro de Itapemirim. O espaço é particular e será pago pela prefeitura de Itapemirim, já que familiares se recusaram a se responsabilizar pelo mesmo.

Participaram da operação a Vigilância Sanitária de Itapemirim, CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento), CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), Assistência Social, equipe Médica e de Enfermagem da unidade de saúde de Itaoca e a Guarda Municipal.

O prefeito de Itapemirim, Dr. Antônio Rocha, agradeceu e parabenizou o trabalho realizado pela Polícia Civil, em parceria com as equipes da prefeitura que acompanharam e prestaram todos os serviços necessários.

ESSE É O SEGUNDO ABRIGO FECHADO EM ITAPEMIRIM EM 15 DIAS

O primeiro foi em Itaipava, no dia 19 de janeiro, após a polícia confirmar uma denúncia recebida pela Vigilância Sanitária e confirmar que a casa abrigava clandestinamente 12 pessoas, sendo idosos, dependentes químicos e pessoas com problemas psiquiátricos, entre eles 11 homens e 1 mulher.