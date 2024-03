Mais uma tonelada de ração chega para municípios afetados pela chuva

Logo cedo, nesta quarta-feira, dia 27, um caminhão carregando uma tonelada de ração para cães e gatos foi para os municípios atingidos pela chuva no Espírito Santo.

As doações foram arrecadas pela Comissão de Proteção e Bem-Estar dos Animais, presidida pela deputada estadual Janete de Sá. A distribuição ficou por conta de ONGs, do Corpo de Bombeiros e do Grad (Grupo de Resgate de Animais em Desastres), que também estão aplicando vacinas e dando vermífugos aos animais.

“Toda essa situação é muito triste, tantas mortes e destruição! Nesse momento precisamos ajudar as pessoas atingidas e não podemos esquecer dos animais. Durante a enchente muitos morreram e outros se perderam dos tutores e seguem vagando pelas ruas, cansados, com fome e sede”, relata a deputada.

OUTRAS LOCALIDADES PRECISAM DE AJUDA RÁPIDA

Na terça-feira, 26, a deputada esteve em Mimoso do Sul e viu de perto o tamanho da destruição. E nesta quarta-feira (27), Janete também esteve em outras localidades afetadas, que estão com menos visibilidade.

Em Ponte de Itabapona, distrito no extremo sul de Mimoso do Sul, a situação é crítica.

“Os moradores ainda precisam receber cestas básicas, kits de higiene, de limpeza, colchões… moradores estavam colocando lençol no chão para dormir. Pedimos mais celeridade na entrega de mantimentos”, afirma a deputada.

A deputada também esteve em Apiacá junto com o Governador Renato Casagrande: “Além da dificuldade de acesso, também há muito estrago e as ações de recuperação precisam chegar com rapidez e eficiência”.

