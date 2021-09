Mais vias de Anchieta são atendidas com aplicação de Revsol

today11 de setembro de 2021 remove_red_eye22

A Prefeitura de Anchieta iniciou a aplicação de Revsol na Avenida Beira Mar, que liga Parati a Castelhanos. À princípio cerca de um quilômetro da via irá receber o produto.

Já na estrada da comunidade de Itajobaia, no interior do município, na próxima segunda, dia 13, será iniciada a segunda parte das obras de melhoria da via com aplicação de Revsol. Segundo informações da secretaria de Infraestrutura, a próxima etapa será do trecho que compreende a quadra poliesportiva da comunidade até a BR 101. Na semana passada foi finalizado o primeiro trecho, entre a ES 146 e a quadra da comunidade. No total, a via tem cerca de 9 km.

O titular da pasta, Leonardo Abrantes, informou que já iniciou o transporte de Revsol até a comunidade de Emboacica, onde será realizado melhorias na estrada da localidade.

A Secretaria de Infraestrutura já aplicou o produto em mais de 50 km de estradas rurais, beneficiando diversas comunidades. O Revsol é misturado com argila, molhado, aplicado e compactado, a fim de deixar as estradas mais firmes e seguras para quem trafega.