Manutenção da Cesan neste sábado (23) operacionaliza investimento de R$ 61,5 milhões

today22 de setembro de 2023 remove_red_eye75

Dando continuidade às ações que buscam garantir que o abastecimento de água acompanhe o crescimento da população, a Cesan (Companhia Espírito-santense de Saneamento) investe na ampliação e na melhoria dos serviços. No próximo sábado (23), das 7 às 23 horas, será realizada a segunda etapa da interligação das obras de ampliação da Estação de Tratamento de Água de Carapina (ETA V), que recebe investimentos de R$ 61,5 milhões. A ação envolverá 105 técnicos.

O prazo previsto para normalizar o abastecimento é de 24 horas após a conclusão dos serviços. Ocorre de forma gradativa, primeiro nos imóveis próximos às estações de bombeamento e nas áreas mais baixas das cidades e em seguida nos imóveis localizados nas regiões mais elevadas e nas extremidades das redes de distribuição. A estação atende bairros dos municípios de Aracruz, Cariacica, Fundão, Serra e Vitória. Para não ficar sem água durante os trabalhos é importante ter reserva adequada.

“Essa obra é mais um passo importante para solucionar problemas históricos, em períodos críticos do ano, relacionados á turbidez da água, especialmente na Serra. É um passo crucial em direção à melhoria do sistema”, afirmou o presidente da Cesan, Munir Abud.

Alguns transtornos podem ocorrer após o religamento do sistema de abastecimento como falta d´água e alteração na cor. A falta de água pode ter diversos motivos como vazamentos não visíveis em pequenas redes, falhas em estações de bombeamento no bairro, obstrução do hidrômetro, entre outros. As equipes estarão de prontidão dia e noite para atender e nesses casos é importante que o morador entre imediatamente em contato com a Cesan pelo telefone 115, pelo site www.cesan.com.br ou pelo whatsapp 27 3422 0115. Para o morador de Aracruz, o telefone é o 0800 095 2305. Caminhões pipa estarão à disposição da população para complementar gratuitamente o abastecimento.

A alteração na cor da água pode ocorrer por causa da presença de pequenas partículas que se desprendem das paredes das tubulações quando são esvaziadas e não está relacionada à presença de qualquer agente contaminante. Quando o fornecimento é restabelecido essas partículas são levadas pela água que passa pela tubulação, alterando a cor. Para evitar que essa água chegue aos imóveis são realizadas descargas em diversos pontos das redes, mas pode haver alguma ocorrência.

A orientação nesse caso é descartar toda a água do reservatório e acionar imediatamente a Cesan para que os técnicos possam verificar. Também deve ser solicitado o ressarcimento pela água descartada através dos telefones 115, 0800 095 2305, exclusivo para Aracruz, ou pelo site www.cesan.com.br. O ressarcimento também pode ser solicitado caso o morador tenha comprado água de terceiros por falta d´água na rede pública de abastecimento.

Aumento da oferta de água

Nas obras de ampliação da Estação de Tratamento de Água Carapina, que serão interligadas, estão sendo aplicados R$ 61,5 milhões para aumentar a oferta de água para a Aracruz, Cariacica, Fundão, Serra e Vitória.

A Cesan produz anualmente mais de 250 bilhões de litros de água. Para isso a empresa conta com 92 estações de tratamento que atendem a 53 municípios do Espírito Santo. Para fazer toda essa água chegar às torneiras, a companhia tem mais de nove milhões de metros de redes, 422 estações de bombeamento e 266 reservatórios de grande porte com capacidade para armazenar ao todo 192 milhões de litros de água. As obras e manutenções periódicas garantem o funcionamento contínuo de toda essa infraestrutura.

Atendimento ao cliente

Sua Agência Virtual

Telefone 115 (chamada gratuita a qualquer hora do dia ou da noite)

Telefone 0800 095 2305 (exclusivo para moradores de Aracruz)

Whatsapp (27) 3422 0115