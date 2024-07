Máquinas caça-níquel são apreendidas pela Guarda Civil de Viana após denúncia

A Guarda Civil Municipal de Viana (GCMV), em operação conjunta com a Comissão Interna de Fiscalização Integrada (COIFIN), realizou na noite desta quinta-feira (11) a apreensão de três máquinas caça-níquel em um estabelecimento no bairro Marcílio de Noronha, após receber denúncia via Ouvidoria do município, por meio do número 0800 707 0001.

No bar fiscalizado foram encontradas as três máquinas em uma sala. As máquinas foram recolhidas pela Guarda Municipal e a responsável pelo estabelecimento foi detida e encaminhada à 4ª Delegacia Regional de Cariacica.

A ação se enquadra na legislação brasileira, especificamente na Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/1941), que proíbe a exploração de jogos de azar em locais públicos ou acessíveis ao público.

A Guarda Municipal de Viana está a postos para atender ocorrências. A população pode entrar em contato e solicitar atendimento por meio do número (27) 99738-8787.