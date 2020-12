Mara Maravilha vira empresária e alfineta Anitta: “Prometo não ser tão chata como ela”

Mara Maravilha, 52 anos, agora além de ser cantora e apresentadora, passou a ser empresária também. Em seu perfil no Instagram, ela contou a novidade aos seus fãs e seguidores.

“Anitta é chata pra caramba com os seus bailarinos!!! Agora sou empresária também, com vocês o lançamento do Trio H2M, Henzo Miranda e as duas Marias Laura e Eduarda, mas prometo não ser tão chata como Anitta kkk brincadeirinha!!! E viva porque eu sou Mara Maravilha das crianças e amoooo”, escreveu na legenda do post.

A alfinetada em Anitta é referente a nova série da poderosa na Netflix, ‘Made in Honório’. Na atração, a funkeira mostra sua vida real e aparece em alguns momentos destratando seus funcionários.

