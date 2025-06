Marataízes é campeã estadual de Beach Soccer Sub-20 pela primeira vez

Projeto social conquista título inédito e emociona com superação nas areias de Camburi

Com raça, talento e muita emoção, a equipe Sub-20 do projeto Futuros Craques, de Marataízes, entrou para a história ao conquistar, no último domingo (22), o título inédito para o município no Campeonato Metropolitano de Beach Soccer 2025, categoria Sub-20.

A conquista foi celebrada nas areias da praia de Camburi, em Vitória, diante de torcedores, familiares e apoiadores do projeto social que vem transformando vidas no Sul do Estado.

Foi a primeira vez que Marataízes chegou ao topo da modalidade no Espírito Santo — um feito histórico que ecoa além das quadras e emociona toda a cidade.

Comandada por Ezequiel Vagner Siqueira Vieira, o técnico Kiel, a equipe superou adversidades desde a fase de grupos. Na estreia, sofreu uma derrota apertada por 4 a 3 contra o Craques da Praia (Vitória), mas deu a volta por cima com uma goleada de 5 a 0 sobre a ECCA (Aracruz). Na semifinal, bateu os Guerreiros de Vitória por 3 a 1. E, na grande final, venceu o Santa Cruz, da capital, por 3 a 2, em uma partida emocionante e decidida nos detalhes.

“Foi uma campanha histórica. Eles deram tudo de si, suaram, lutaram e mostraram que com disciplina, esforço e união é possível realizar sonhos”, declarou Kiel, emocionado após o apito final.

Além da taça de campeão, a equipe de Marataízes brilhou nos prêmios individuais. O atacante Luiz Felipe Silva, o Canjica, foi eleito melhor jogador e artilheiro da competição. Já o goleiro Kaio Henrique de Moura foi escolhido o melhor goleiro do torneio — ambos são atletas do Futuros Craques.

Único representante do Sul entre as nove equipes participantes, o projeto contou com o apoio da Prefeitura de Marataízes e da empresa Flora Nativa do Brasil, para participar da competição.

Já o deputado estadual Fabrício Gandini (PSD) tem ajudado o projeto com material esportivo, como bolas e camisas. “Apoiar projetos como o Futuros Craques é acreditar que o esporte pode mudar vidas”, reforça Gandini.

Mais do que um título, a conquista representa o poder do esporte na construção de um futuro melhor para a juventude. “Nossos meninos estavam se preparando com seriedade. Dedicaram-se aos treinos físicos e táticos. Essa vitória é o reflexo do comprometimento de cada um deles”, afirmou Kiel.

O projeto Futuros Craques tem se consolidado como um dos mais importantes da região, unindo formação esportiva, disciplina e inclusão social. O título conquistado em Vitória é símbolo da força de uma geração que sonha alto — e agora pode dizer com orgulho: Marataízes é campeã estadual de beach soccer!

foto divulgação