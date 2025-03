Marataízes é destaque no Torneio de Verão de Vôlei de Praia em Vargem Alta

24 de março de 2025

O vôlei de praia de Marataízes fez bonito mais uma vez! A equipe feminina da cidade conquistou o 3º lugar no 3º Torneio de Verão de Vôlei de Praia, realizado na última quinta-feira, 20 de março, na Arena São João, em Vargem Alta. O quarteto formado por Priscila, Simone, Mayani e Bebel garantiu um lugar no pódio, mostrando talento e garra na disputa.

A competição reuniu diversas equipes do Espírito Santo em um clima de alto nível técnico e muita emoção. O time campeão foi a equipe de Cachoeiro, com Geanice, Iara, Eliete e Julia, enquanto que o 2º lugar ficou com outra equipe cachoeirense, formada por Marí, Adriá, Glauce e Lara.

A Prefeitura de Marataízes tem incentivado a participação das atletas da Pérola Capixaba em eventos esportivos e ampliado o calendário de competições no Município. O secretário de Esportes e Lazer, Diones Vieira, celebrou o resultado e destacou a importância do incentivo ao esporte.

“Estamos investindo no crescimento do esporte em Marataízes, incentivando nossas atletas a competirem e elevarem o nome do Município. Essa conquista mostra o talento e a dedicação das nossas jogadoras, e seguimos firmes no compromisso de fortalecer ainda mais o esporte local”, disse.

E as emoções não param! Nesta sexta-feira (28), a competição continua com a disputa do quarteto masculino, prometendo mais grandes jogos na Arena São João. O evento acontece em meio às celebrações dos 37 anos de emancipação de Vargem Alta.