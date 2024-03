Marataízes: vice-presidente estadual do PL participa de almoço com Toninho

Na manhã desta quarta-feira (20), o cenário político do município de Marataízes ganhou destaque com o encontro estratégico entre o pré-candidato a prefeito Toninho, do Podemos, e o vice-presidente estadual do Partido Liberal (PL), o influente líder Pr. Marinelshigton. O almoço, que teve lugar na Praia dos Cações, foi palco de discussões sobre os rumos da política local.

Apesar de ainda não haver um compromisso formal do PL em apoiar Toninho durante as eleições, fontes próximas ao encontro relataram que o próprio Pr. Marinelshigton expressou pessoalmente seu apoio ao pré-candidato. A presença do presidente da Câmara de Marataízes, vereador Willian Duarte, e do empresário Breno da Nil Regi, adicionou peso e relevância à reunião.

Pr. Marinelshigton, figura proeminente não apenas como vice-presidente estadual do PL, mas também por sua trajetória eclesiástica, acumulando títulos como presidente da CADEESO (Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Espírito Santo), vice-presidente da CEADER (Convenção das Assembleias de Deus no Estado do Rio de Janeiro), e pastor-presidente de diversas congregações, incluindo a AD de Cobilândia e a AD Praia da Costa – Vila Velha. Seus feitos foram reconhecidos em 2019, quando recebeu a prestigiada comenda “João Ferreira de Almeida” da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, uma indicação do ex-deputado Marcos Antonio Mansur.

A presença e apoio do Pr. Marinelshigton podem influenciar significativamente os desdobramentos políticos em Marataízes, especialmente à medida que as eleições municipais se aproximam.