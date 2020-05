Marcelo Santos faz reuniões virtuais com municípios capixabas

today27 de Maio de 2020 remove_red_eye15

O vice-presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, o deputado estadual Marcelo Santos, encontrou uma forma para se aproximar dos municípios capixabas neste momento de isolamento social causado pela pandemia da Covid-19. O parlamentar promoverá uma série de reuniões virtuais com representantes de diversas cidades, de norte a sul do Estado e hoje (27) aconteceu a primeira reunião com lideranças de Vargem Alta para ouvir as demandas do município.

Nesta primeira rodada de encontros, estão programadas para as próximas semanas outras 13 reuniões virtuais com as cidades de: São Roque do Canaã, São Domingos do Norte, Vila Pavão, Alto Rio Novo, Mantenópolis, Água Doce, Montanha, Águia Branca, Muniz Freire, Dores do Rio Preto, Ibatiba, Iúna e Jeronimo Monteiro. Marcelo Santos explica que as pautas das reuniões dizem respeito às demandas das cidades que não podem ficar esquecidas neste período de coronavírus.

De acordo com o deputado estadual Marcelo Santos, os encontros virtuais não substituem a presença de fato nas cidades, mas é uma alternativa para o momento em que o isolamento social se faz necessário. “As reuniões virtuais são alternativas para que eu possa estar perto das cidades mesmo estando fisicamente distante. A maior vantagem das reuniões online é a facilidade em que elas acontecem, os participantes só precisam de um smartphone ou um computador com acesso à internet para entrar na sala de reunião para que assim, possamos discutir as demandas das cidades, sem precisar grandes deslocamentos”, ressaltou o parlamentar.

Segundo Marcelo Santos, o estado passa por um momento em que é preciso criar alternativas para que as necessidades dos municípios ainda sejam repassadas. “Estamos trabalhando para reduzir os impactos causados pela pandemia da Covid-19 e não tenho dúvidas que as reuniões virtuais ajudarão nesse sentido. Estamos passando por um momento difícil em nossa história, mas o trabalho não pode parar, minha interação com os municípios capixabas segue sendo um dos meus principais focos”, finalizou o deputado.