Marcelo Santos leva prefeitos para conversar com DER e debater investimentos

today21 de dezembro de 2020 remove_red_eye11

Sempre acompanhando os investimentos do governo do Estado nos municípios, especialmente em obras estruturantes, o presidente da Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (CoinfraES), o deputado estadual Marcelo Santos levou seis prefeitos capixabas para conversar com o secretário-chefe da Casa Civil, Davi Diniz, e com o diretor do Departamento de Edificações e Rodovias do Estado (DER-ES), Luiz César Maretto. Na pauta, obras estruturantes do governo do Estado nos municípios.

Estiveram no encontro os prefeitos Euclério Sampaio (prefeito eleito de Cariacica), Paulo Cola (Prefeito eleito de Piúma), Marcos Guerra (Prefeito eleito de Jaguaré), Paulo Minetti (Prefeito reeleito de Venda Nova do Imigrante), Kléber Médici (prefeito eleito de Santa Teresa) e Domingos Fracarolli (prefeito de Castelo).

“O governo do Estado tem verbas a serem aplicadas em obras de infraestrutura distribuídas pelo Estado, então viabilizamos essa agenda junto ao DER para que possamos destravar esses investimentos e melhorar a qualidade de vida dos capixabas”, disse Marcelo Santos que destacou a importância na parceria entre Estado e municípios. “As ações do Estado em sintonia com os prefeitos demonstra a parceria entre os Poderes e dá credibilidade às ações que virão no futuro”, concluiu.

Prefeito eleito de Cariacica, Euclério Sampaio, destacou a importância desses investimentos para o município. “Cariacica possui a pior receita per capita do Estado, por isso os investimentos do governo são essenciais para dar qualidade de vida ao cidadão cariaciquense. Além disso, reforçamos nosso desejo de estadualizar o trecho da BR 262 que vai da Segunda Ponte ao trevo da Ceasa”, comentou.

Veja alguns pontos discutidos na reunião:

Cariacica: Beira-Mar de Porto de Santa, Rodovia José Sette (Trecho de Tucum à Cariacica-Sede) e ponte o sobre o Rio Formate que liga os bairros São Francisco à Vila Bethânia;

Piúma: Contorno de Piúma;

Jaguaré: ES 230, que liga Jaguaré a Vila Valério;

Viana: Ponte o sobre o Rio Formate que liga os bairros São Francisco à Vila Bethânia;

Venda Nova do Imigrante: Estrada que hoje liga a BR 262 à localidade de Mata Fria -Conceição do Castelo e Venda Nova do Imigrante; pedido de abertura de estrada intermunicipal que ligaria a BR 262 aos Municípios de Conceição do Castelo, Afonso Cláudio e Venda Nova do Imigrante; e melhorias na ES347;

Santa Teresa: Revsol na estrada que liga Santa Teresa à rota do Caravaggio e melhorias na estrada que liga Caldeirão à Vargem Alegre;