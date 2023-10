Marília Lopes lança “a música que você não ouviu :(” acompanhada de videoclipe

Na última sexta-feira, 29, a cantora, compositora e multi artista Marília Lopes lançou “a música que você não ouviu 🙁“, faixa autoral que, segundo a artista, transmite uma poderosa sensação de profundidade emocional.

A canção chega acompanhada de videoclipe que carrega uma atmosfera intimista, onde conversa diretamente com as notas de piano tocadas pelo maestro Bruno Alves – também empresário da artista e de Kell Smith – inspirado pelo estilo de Alicia Keys.

“A intensidade que essa faixa traz a torna uma escolha natural para trilha sonora de novelas, pois a canção tem o poder de prender os espectadores em momentos de introspecção e conexão emocional. A combinação de elementos inspiradores cria uma experiência auditiva única que é capaz de transportar o ouvinte para um mundo de sentimentos profundos e levá-lo a grandes reflexões”, conta a artista.

“Não é apenas uma faixa, mas sim uma jornada musical que convida os ouvintes a explorarem suas próprias emoções através da linguagem universal que é a música”, completa. “a música que você não ouviu :(“ está disponível em todas as plataformas digitais.

Com um trabalho consolidado, a artista tem se destacado no cenário atual. Anteriormente, lançou “Ai de Mim”, canção que ultrapassou 170 mil streams apenas no Spotify, além de estar nos palcos apresentando suas músicas e dividindo festivais com importantes nomes da música brasileira.

Siga a artista: https://www.instagram.com/marilialopesoficial/

foto Babi Otero