Matinê todas as noites na Praça São Pedro em Anchieta

today18 de fevereiro de 2020 remove_red_eye21

A criançada também terá espaço garantido neste carnaval em Anchieta. A Prefeitura irá promover, de sábado a terça (22 a 25) matinês todas as noites na Praça São Pedro. A animação será sempre a partir das 20h com Tio Papa Léguas e Simone Kid, além de banda de marchinha.

Também haverá matinê na Praia de Castelhanos no domingo (23), a partir das 17h, na área de eventos, também com Tio Papa Léguas e Simone Kid.

A orientação é que os pais e responsáveis coloquem roupas leves nas crianças e não esqueçam de oferecer água constantemente, evitando desidratação. Outra dica é usar pulseira de identificação ou crachá com nome da criança, nome dos pais e contato, para que a família possa ser localizada rapidamente em caso de desaparecimento.

Confira algumas dicas preparadas por especialistas

1. Para pintar a pele das crianças, use tinta e maquiagem atóxicas e hipoalergênicas. Evite artigos de procedência duvidosa, sem selo do Inmetro ou aprovação da Anvisa. Cuidado com a área dos olhos ao passar tinta ou glitter.

2. Confetes de papel são melhores do que os de alumínio, brilhantes, que podem ser cortantes. Evite espuma em spray, que é altamente inflamável. E explique às crianças por que elas não devem colocar confete na boca, enrolar a serpentina no pescoço ou brincar de jogar espuma nos olhos e na boca de outras pessoas.

3. Coloque roupas confortáveis nas crianças. Prefira fantasias com tecidos leves e frescos, como algodão, sem excesso de adereços que incomodem. Não se esqueça do chapéu ou gorro em dias de sol.

4. Evite roupas com cordões ou o uso de correntes no pescoço, pois eles podem se prender em algum lugar e causar estrangulamento. Também fique atento a botões e pequenos ornamentos, que podem se soltar e ser engolidos, causando sufocação.

5. Para evitar quedas, escolha calçados confortáveis e firmes, com boa aderência ao pé. Tênis devem ficar com os cadarços sempre bem amarrados.

6. Cuide da hidratação das crianças. Leve água, água de coco ou suco — se estiver calor, considere armazenar os líquidos em garrafa térmica. Mães que amamentam também devem se hidratar frequentemente.

7. Leve comida, pois nem sempre há opções saudáveis disponíveis para comprar no local. Frutas são uma ótima pedida, especialmente as que contêm bastante água, como melancia, melão, laranja ou tangerina.

8. Leve um pano ou canga para que a família possa se sentar e descansar de vez em quando.

9. Respeite o limite das crianças e não fique tempo demais. Se notar sinais de sono ou irritação, é hora de ir para casa.