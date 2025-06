Maus-tratos em Vitória: operação conjunta revela cenário chocante

Mulher vivia com duas filhas e seis animais em meio a fezes, larvas, comida estragada e muita sujeira no bairro Conquista

Na tarde desta quinta-feira (05/06), a CPI dos Maus-tratos contra os animais da Assembleia Legislativa, presidida pela deputada estadual Janete de Sá, junto com a Polícia Civil, a Secretaria de Meio Ambiente e a Gerência de Bem-estar Animal de Vitória, deflagrou uma situação de maus-tratos na capital.

Uma mulher, identificada como Marilene da Silva Nascimento, convivia com uma filha e um filho (de três e dez anos, respectivamente), além de seis cachorros, no térreo de uma residência, na Rua João Arlindo Nunes, no bairro Conquista, em Vitória.

A situação é deplorável: ambiente totalmente sujo, insalubre, com muitas fezes (humanas e de animais) espalhadas, restos de alimentos, larvas, muito lixo acumulado, comida estragada e os próprios cachorros infectados com pulgas e carrapatos. Um dos animais, inclusive, foi descartado em uma sacola plástica, pois estava morto.

Animal morto descartado em sacola plástica.

O animal morto, bem como os outros cinco, foram levados pela Clínica Veterinária Pet Universo e levados para tratamento, microchipagem e posterior adoção responsável.

Já as crianças foram encaminhadas ao Conselho Tutelar do Município, enquanto a mãe permaneceu na residência para que o local seja higienizado e possa ter uma condição digna de habitação.

Importante destacar que maltratar animais no estado do Espírito Santo é considerado crime e pode gerar pena de dois a cinco anos de prisão, além de multa. “A CPI está nas ruas orientando, fiscalizando e fazendo o trabalho dela de denunciar e punir crime de maus-tratos. Estamos de olho! ”, afirma a deputada estadual Janete de Sá.