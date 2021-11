Mega Vacinação: intensificação da D2 e dose de reforço em todo ES neste sábado (20)

today19 de novembro de 2021 remove_red_eye48

Em apoio à mobilização nacional do Ministério da Saúde com a campanha “Mega Vacinação”, a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) intensifica nos 78 municípios a importância da complementação do esquema vacinal e da aplicação da dose de reforço contra a Covid-19 em todo território capixaba, neste sábado (20).

No Espírito Santo, segundo dados da Plataforma Vacina e Confia, pouco mais de 399 mil pessoas encontram-se com esquema vacinal em atraso, isto é, ainda não retornaram aos serviços de saúde para receber a segunda dose (D2).

Em relação às doses de reforço, com a ampliação para a população de 18 a 59 anos, além de idosos, profissionais de saúde e imunossuprimidos, 158.246 mil capixabas já estão aptos para recebê-las neste mês de novembro. Definições sobre a dose de reforço neste público estão disponíveis na Resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), de Nº 218/2021, neste link.

A coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo, informou que serão disponibilizados os imunizantes da Pfizer, AstraZeneca e Coronavac para D2 e a Pfizer para as doses de reforço. A Janssen não será ofertada, neste sábado (21), uma vez que a Sesa aguarda o envio de doses pelo Ministério da Saúde ao Estado, assim como normatizações técnicas sobre as mudanças do esquema deste imunizante no País.

Novas definições para doses de reforço contra a Covid-19

Anunciada na última terça-feira (16) pelo Ministério da Saúde, a vacinação contra a Covid-19 tem novas definições quanto às doses de reforço, com a ampliação para a população de 18 a 59 anos.

Estarão aptos à dose de reforço aqueles que completaram o esquema vacinal primário, ou seja, vacinados com a segunda dose, há cinco meses.

No Espírito Santo, esse intervalo é diferenciado para idosos acima dos 60 anos. A Sesa definiu o intervalo de 90 dias (3 meses) para aplicação da dose de reforço neste público. Além de cinco meses para população de trabalhadores da saúde. Já para imunossuprimidos, a vacinação com a dose adicional acontece após 28 dias da segunda dose.

Confira o intervalo de tempo para dose de reforço no Espírito Santo:

18 a 59 anos – após 5 meses da D2

60 anos ou mais – após 3 meses da D2

Trabalhadores da Saúde – após 5 meses da D2

Imunossuprimidos – após 28 dias da D2

Vacinação da Janssen

O Ministério da Saúde definiu também, na última terça-feira (16), a atualização quanto à vacinação com a Janssen: anteriormente de dose única, o órgão federal determinou a necessidade de ampliar o esquema para segunda dose. Além disso, estabeleceu a dose de reforço para aqueles que complementarão o esquema vacinal com o imunizante.

Segundo a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo, não há estoque de vacinas da Janssen no Estado atualmente. O programa aguarda o envio de novas doses do imunizante, assim como as normatizações técnicas sobre as mudanças do esquema deste imunizante no País.

Mega Vacinação

Com slogan “Proteção pela metade não é proteção”, o Ministério da Saúde lançou a campanha “Mega Vacinação” com o intuito de garantir a máxima proteção e a manutenção da imunidade de milhões de brasileiros.

Em conjunto com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), a iniciativa tem o objetivo de incentivar que brasileiros que não voltaram para completar o ciclo vacinal procurem os postos de vacinação para garantir a proteção máxima. Além de chamar atenção para a necessidade de reforçar a imunidade contra a doença para aqueles que já estão no momento de tomar a dose de reforço.