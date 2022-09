Meia tonelada de moqueca capixaba será preparada durante festival em Anchieta

Além da maior moqueca capixaba do planeta feita em panela de barro, o festival contará com diversas versões da iguaria, música ao vivo e atividades culturais

Degustar moqueca capixaba em diversas versões. Isso será possível durante todo mês de setembro em Castelhanos, no litoral de Anchieta. E para festejar a iguaria, que até tem dia próprio na cidade (7 de setembro, Dia Municipal da Moqueca Capixaba), os empreendimentos locais, com apoio da Prefeitura, irão promover de 09 a 11 de setembro a quinta edição do Festival de Moqueca Capixaba.

A expectativa é para o preparo da maior e melhor moqueca capixaba do mundo, que será produzida em três panelas de barro, com cerca de 1 metro de diâmetro cada, contam os organizadores. As panelas foram confeccionadas pelas paneleiras de Goiabeiras.

E para o preparo dessa gigante versão da iguaria serão utilizados 300 kg de peixes, 25 kg de camarão, 120 kg de tomates, além dos temperos. Quem estiver pelo balneário no sábado, 10 de setembro, poderá degustar a porção da gigante moqueca em minipanelas de barro, acompanhada de arroz e pirão.

Segundo os organizadores, a previsão é comercializar cerca de 2,5 toneladas de moqueca durante os três dias do evento. Nesses dias, assim como todo mês de setembro, o prato será comercializado nos quiosques, bares e restaurantes do balneário. E na área do evento haverá estandes, shows musicais e apresentações culturais.

De acordo com o secretário de Turismo, Caio Mozer, o festival é um produto de promoção gastronômica e turística de Castelhanos e irá contribuir para a movimentação do balneário e região.

Segundo a presidente da Associação Castelhanos em Ação, a chef Kenia Mota, até 30 de setembro os empreendimentos do balneário irão comercializar a moqueca a preços especiais, em diversas versões.

O balneário de Castelhanos é muito conhecido devido a infraestrutura de hotéis, pousadas, restaurantes e quiosques, além da beleza singular da praia.