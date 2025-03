Mês de março em cena: uma homenagem ao teatro

Amantes do teatro, artistas e público em geral, atenção! O Grupo de Teatro Rerigtiba estará realizando a 5ª edição do “MARÇO, MÊS DO TEATRO”, um evento que transforma a cidade de Anchieta em um verdadeiro palco para a arte e a cultura. De 25 a 30 de março, uma programação totalmente gratuita, promete encantar o público com espetáculos emocionantes e oficinas formativas. E você não pode ficar de fora dessa celebração incrível!

OS ESPETÁCULOS

“JANELAS” aborda tema do convívio humano. Os relacionamentos num tempo de confinamento social. Classificação: 12 anos

Sinopse: Anabel, Conceição e Risoleta são irmãs, moradoras de uma mesma casa. Senhoras de muita dignidade, compartilham seus modos tão singulares de fazer suas coisas. Observamos essas vidas do lado de fora, como uma plateia diante da cena ou confidentes ocultos por trás de uma janela e testemunhamos, aos poucos, que frestas se abrem nos mostrando suas relações, segredos e apegos.

“A Maldição e o Mistério de Kalá” convida o público a uma reflexão sobre o poder das escolas trazendo a cena uma fábula contemporânea de forma lúdica, emocionante e delicada.

Classificação: 10 anos

Sinopse: a Vila de Kalá sofre de uma terrível maldição, forçando as famílias a abandonarem o local. Restaram apenas dois grandes amigos: NELAYAN, o pescador, que guarda uma tristeza, e TIMUR, dono da hospedaria, que guarda um segredo. A história começa com a chegada da jovem MASADEPAN, em busca de seu passado. O Oráculo de Kalá prevê um eclipse na sétima lua nova, o que colocará em risco a vida de MASADEPAN.

“Dose Dupla” é um convite a inocência do universo do palhaço e das brincadeiras infantis que encantam crianças e adultos de todas as idades.

Classificação: livre

Sinopse: Dose Dupla conta a história de um casal de palhaços que vive a procura de praças para apresentar seus divertidos números. Ao se apresentarem, Chabeli e Cachoeira mostram o que tem de melhor: a arte de fazer sorrir. Sempre com uma ‘Dose Dupla’ de humor, representados por cenas clássicas e brincadeiras contidas no circo como malabarismo e traquinagens.

“Cadê Mafalda?” é uma peça que aborda temas como aceitação, diversidade e o protagonismo infantil, trazendo à tona questões importantes de forma sensível e envolvente.

Classificação: livre

Sinopse: Mafalda é uma menina esperta, confiante e um tantinho “diferente”: ela é permeável e capaz de olhar e agir na direção do outro, uma inspiração que faz “brotar” amizades inusitadas.

ATIVIDADES FORMATIVAS IMPERDÍVEIS

Treinamento do Ator ao Personagem (26/3): Ministrada por Sara Lyra e Welida Pontes, esta oficina oferece uma vivência intensiva para o desenvolvimento de personagens.

Iniciação à Palhaçaria (28/3): Instrutores do Lacarta Circo Teatro conduzem uma imersão no universo do palhaço, explorando a comicidade e a expressão artística.

Telma Amaral, produtora do Grupo Rerigtiba, comenta sobre a diversidade da programação: “Este ano, estamos orgulhosos de oferecer gratuitamente uma variedade de espetáculos que abrangem diferentes linguagens teatrais. Desde o uso de máscaras até o teatro de palhaço, passando por peças infantis e adultas, nossa programação reflete a riqueza e diversidade do teatro contemporâneo. É uma oportunidade única para o público de Anchieta e região vivenciar essas diferentes expressões artísticas.”

O “Março, Mês do Teatro” não é apenas um evento, mas uma oportunidade de imersão no universo teatral, oferecendo espetáculos para todas as idades e oficinas para quem deseja aprofundar seus conhecimentos na arte cênica.

Esta edição 2025 conta com recursos da Lei Paulo Gustavo, através da Secretaria de Cultura do Espírito Santo.

Serviço

Evento: “Março, Mês do Teatro” – 5ª edição

Data: 25 a 30 de março de 2025

Local: Espaço Cultural Rerigtiba (Av. Oliveira, 334, anexo, Justiça II, Anchieta)

Gratuito

Informações, reservas e inscrições pelo WhatsApp (28) 98811-8468

Programação Completa

25/03 – Espetáculo “JANELAS” – 19h

26/03 – Oficina “Treinamento do Ator ao Personagem” – 17h-22h

27/03 – Espetáculo “A Maldição e o Mistério de Kalá” 19h

28/03 – Oficina “Iniciação à Palhaçaria: Menor Máscara do Mundo” – 9h-12h e 14h-17h

29/03 – Espetáculo “Dose Dupla” – 17h

30/03 – Espetáculo “Cadê Mafalda?” – 19h

Saiba mais do Grupo Rerigtiba nos links

Site: www.grupodeteatrorerigtiba.com.br

Facebook: www.facebook.com/GrupoDeTeatroRerigtiba

Instagram: www.instagram.com/grupodeteatrorerigtiba/

YouTube: www.youtube.com/Rerigtiba