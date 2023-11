Mestra cachoeirense Maria Laurinda recebe Comenda Domingos Martins

Na noite desta sexta (24) foi realizada sessão solene em homenagem a mulheres negras na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, como parte integrante da programação da 1ª Jornada Antirracista, uma iniciativa da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da ALES, presidida pela Deputada Estadual Camila Valadão (PSOL).

Por sugestão da própria parlamentar, uma das mulheres homenageadas foi a mestra Maria Laurinda Adão, que recebeu a Comenda Domingos Martins, uma honraria concedida às personalidades e instituições que tenham prestado relevantes serviços à sociedade capixaba.

Maria é bisneta de escravizados, nasceu em 1943 no Quilombo Monte Alegre, distrito de Pacotuba, em Cachoeiro de Itapemirim, onde reside até hoje. É mestra de caxambu, parteira, coveira, líder comunitária, mãe de santo, ativista e uma das maiores representantes da identidade e da cultura negra no Espírito Santo e no Brasil. Há mais de 60 anos está à frente de um dos mais tradicionais grupos de caxambu do estado, o Santa Cruz, que foi certificado pelo IPHAN como Patrimônio Imaterial do Brasil. Ela também possui o título de Patrimônio Vivo de Cachoeiro de Itapemirim, recebido em 2010, por meio da Lei Mestre João Inácio.

Sua importante trajetória de vida já foi registrada no documentário Todas as faces de Maria, em 2012. Esse projeto se transformou em um livro de mesmo nome no ano seguinte e, posteriormente, em uma exposição fotográfica que foi exibida em Vitória, Santa Leopoldina, Santiago (Chile) e Cachoeiro, sua cidade natal, entre 2014 e 2016.

A entrega da comenda a Maria Laurinda foi realizada no Plenário Dirceu Cardoso, em sessão que trouxe o tema “Eliminar o racismo e enegrecer o poder” e também homenageou, com a Comenda Zacimba Gaba, diversas outras personalidades que se destacam na luta em defesa da população negra.

“Dona Maria Laurinda, ao receber a maior honraria desta Casa, demonstra que nós precisamos ocupar esses espaços para registrar nos anais da história deste estado os nossos nomes”, comenta a Deputada Camila Valadão.

Segundo Genildo Coelho Hautequestt Filho, arquiteto e gestor de projetos da Associação de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial Cachoeirense – entidade à qual Maria Laurinda pertence –, “a Assembleia Legislativa faz justiça ao homenagear Maria Laurinda, essa mulher tão importante para a cultura capixaba, mas que nem sempre é tão valorizada em sua própria comunidade, o quilombo Monte Alegre”.

foto Lucas S. Costa