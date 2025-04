Mineração mais sustentável e energias limpas ganham impulso no Espírito Santo

today15 de abril de 2025 remove_red_eye90

O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) e a empresa Vale S.A. assinaram nesta terça-feira (15), um protocolo de intenções com o objetivo de fomentar a cadeia de valor da economia verde no Espírito Santo, com foco na produção e consumo de combustíveis de baixo carbono, como biometano, hidrogênio verde e tecnologias de captura e armazenamento de gás carbônico (CO₂).

A parceria é um primeiro passo, que tem como meta avaliar modelos de negócios e possíveis estruturas de financiamento que contribuam para a descarbonização da indústria capixaba, especialmente nas áreas de mineração e siderurgia. A proposta está alinhada às diretrizes estratégicas do banco de desenvolvimento, que visam promover uma economia mais verde por meio da neoindustrialização do Estado.

O documento foi assinado no Palácio Anchieta, em Vitória, com a presença do governador Renato Casagrande e do vice-governador Ricardo Ferraço. Também estiveram presentes os secretários de Estado, Sérgio Vidigal (Desenvolvimento) e Felipe Rigoni (Meio Ambiente e Recursos Hídricos).

“A gente nunca deixa de usar os combustíveis, mas precisamos usar cada vez menos. Estamos usando a força dos combustíveis fósseis para alavancarmos a energia limpa. Estamos montando um ciclo virtuoso e quando a Vale busca conosco todas as alternativas possíveis para a descarbonização nos deixa animados, pois esse é um caminho sem volta. O debate na COP 30 é a implementação do financiamento e o nosso Fundo de Descarbonização já vai iniciar com meio bilhão de reais e tenho certeza que irá atrair novos investidores. Temos condições de publicar o edital para selecionar a gestora do Fundo e vamos dar o pontapé inicial e definitivo para esse caminho sem volta que é a descarbonização”, afirmou o governador Casagrande.

Para o diretor-presidente do Bandes, Marcelo Saintive, a colaboração com a empresa fortalece a atuação do banco em prol de soluções sustentáveis. “A assinatura do documento sinaliza um passo importante para a construção de um ambiente mais favorável à inovação verde no Estado e reafirma o compromisso do banco em apoiar projetos que promovam a transição energética e o desenvolvimento sustentável do Espírito Santo. O Estado reúne condições ideais para esse tipo de iniciativa, com vocação logística, industrial e ambiental estratégica. Além disso, o Bandes segue o movimento dos bancos de desenvolvimento de todo o mundo, atuando como catalisador de investimentos em inovação e tecnologias limpas”, pontuou.

Por sua vez, a Vale — maior mineradora do Brasil — já vem adotando diretrizes sustentáveis em sua estratégia corporativa, buscando reduzir suas emissões de carbono e contribuir para a agenda ambiental global. Com o protocolo, ambas as instituições poderão compartilhar conhecimentos, elaborar estudos técnicos e mobilizar especialistas e agentes de mercado nacionais e internacionais para viabilizar as iniciativas conjuntas.

“A assinatura deste protocolo de intenções reforça a estratégia da Vale de explorar alternativas para descarbonização e combate às mudanças climáticas. Temos metas claras para reduzir nossas emissões e buscamos soluções inovadoras para alcançar esses objetivos. Acreditamos que o Bandes pode ser uma alavanca de desenvolvimento para que as empresas estejam cada vez mais preparadas para atenderem o mercado de forma sustentável”, disse a gerente de Mudanças Climáticas da Vale, Vivian MacKnight.

“A formalização dessa parceria é estratégica para a agenda de sustentabilidade e direcionamento dos esforços do Banco para financiamento de projetos relacionados à economia verde, porque estamos indo além do crédito, estamos criando as condições necessárias para que novas cadeias de valor surjam no estado, por meio da produção de combustíveis de baixo carbono. A Vale é um grande demandante do insumo, precisamos identificar e estimular o potencial de produção que o estado tem, e esta parceria é o primeiro passo para isso”, destacou a diretora Operacional do Bandes, Gabriela Vichi.

“O nosso governo vem deixando alguns legados para a sociedade do Espírito Santo. Um deles é o programa capixaba de Descarbonização. Colocar de pé uma cooperação como essa vai estimular que outras empresas também possam se associar. É uma iniciativa inovadora. A Vale está presente em alguns estados brasileiros, mas somos pioneiros numa iniciativa como essa. Um produto absolutamente diferenciado para oferecer ao Brasil. É mais uma experiência capixaba sinalizando ao País o caminho, alguém que pega recursos que têm como origem o combustível fóssil para financiar a transição energética”, pontuou o vice-governador Ricardo Ferraço.

No caminho para uma economia cada vez mais sustentável

A iniciativa reforça a estratégia do Governo do Espírito Santo de posicionar o Estado como referência em sustentabilidade e transição energética. Por meio do Bandes, o governo tem atuado no apoio a projetos estruturantes que visam a descarbonização da economia, a ampliação do uso de energias renováveis e o fortalecimento de cadeias produtivas alinhadas com os princípios da economia circular.

Nos últimos anos, o banco capixaba tem intensificado sua atuação como indutor de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável, com destaque para a mobilização de capital verde, a criação de instrumentos financeiros voltados a tecnologias limpas e o incentivo à inovação industrial. “A parceria com a Vale é outro marco neste caminho, reafirmando o papel estratégico do banco no futuro verde do Espírito Santo”, acrescentou Saintive.

foto Hélio Filho/Secom