Ministério Público Federal realiza encontro sobre educação inclusiva em Presidente Kennedy

today24 de outubro de 2024 remove_red_eye82

O Ministério Público Federal (MPF) realizou, nesta quinta-feira (24), um encontro com profissionais da educação municipal e pais de alunos deficientes, com foco no Atendimento Educacional Especializado (AEE). O evento faz parte do projeto Ministério Público pela Educação (MPEduc) desenvolvido com o apoio do município de Presidente Kennedy, e teve como objetivo escutar as demandas da comunidade e orientar sobre o direito à educação inclusiva.

Durante o encontro foram apresentadas orientações pedagógicas e jurídicas sobre a educação especial, abordando tanto as leis que garantem o direito ao AEE, quanto as práticas pedagógicas que podem ser adotadas nas escolas. A iniciativa visa melhorar a qualidade da educação para alunos com necessidades especiais, promovendo a integração entre a comunidade escolar e as famílias.

De acordo com a Prefeitura de Presidente Kennedy, ao apoiar esse evento, o município reforça seu compromisso com a inclusão e o desenvolvimento de um ambiente educacional que atenda a todos os alunos de forma equitativa, proporcionando as condições adequadas para seu aprendizado e bem-estar.