Moradores conhecem projeto de urbanização da Avenida Salgado Filho, em Vila Velha

24 de abril de 2023

Na manhã desta segunda-feira (24), comerciantes e demais representantes da comunidade de Soteco estiveram reunidos para sanar dúvidas e conhecer detalhes da nova urbanização pela qual passará a Avenida Salgado Filho. Todo o projeto, que transforma o corredor urbano e interliga seis bairros, foi apresentado pelo prefeito Arnaldinho Borgo e equipe técnica da Secretaria de Obras, Planejamento e Projetos Estruturantes.

Entre as demandas dos moradores, está a unanimidade de que a transformação urbanística demorou a chegar e de que a população precisa com urgência de segurança no ir e vir. De acordo com o prefeito Arnaldinho Borgo, um investimento que respeita os moradores e assegura o bem estar de todos.

“Estamos criando corredores logísticos na cidade para que possamos melhorar a mobilidade. Quando falo em mobilidade, falo de construção de ciclovias para proteger as pessoas, como muitos pais que levam seus filhos à escola e hoje dividem espaço com os carros, como vi aqui hoje. Falo em deslocamento rápido, em trecho que interliga vias importantes da cidade. Falo também de inclusão e respeito a quem tem mobilidade reduzida. Ou seja, estamos desenvolvendo a cidade e tirando do papel projetos importantes e modernos”, disse o prefeito.

A secretária da pasta, Menara Cavalcante detalhou as etapas da obra e explicou que as intervenções serão feitas por fases para evitar longos bloqueios de via. “A cidade tem pressa e a obra precisa ser realizada de maneira ágil, com responsabilidade para devolver uma malha viária segura e dentro dos padrões de acessibilidade, com calçadas Legal, ciclovia ou ciclofaixa e melhor sinalização” – frisou Menara.

Morador de Soteco há 55 anos, Mário Evandro diz ter pressa em ver as mudanças acontecerem: “nunca vi nenhuma melhoria desse tipo aqui. A gente estava esquecido e não avançamos em nada. Agora chegou a hora de sermos ouvidos e atendidos, para o bem de todos os moradores e trabalhadores da região” – comemorou Evandro.

As obras englobam a requalificação urbana do corredor da Avenida Salgado Filho com Avenida João Mendes e vias auxiliares. Estão sendo contemplados os bairros: Santa Mônica, Soteco, Cocal, Glória, Divino Espírito Santo e Praia das Gaivotas.

Esses bairros serão interligados com a implantação da ciclovia, pavimentação, padronização de calçadas e nova sinalização viária. É a ligação do polo da Glória até o terminal de Vila Velha, região do Himaba, polo comercial de Santa Monica e mais adiante até a praça do Ciclista, num investimento de R$ 34 milhões.

Esse novo corredor abrange as vias Ministro Salgado Filho, Avenida Capixaba, Avenida João Mendes, Avenida Gonçalves Ledo e Avenida Aguiar Lemos, além das avenidas Ernani de Souza, Juscelino Kubstcheck, ruas São Bento e transversal Rua Projetada. E inclui ainda o binário Itagarça a Itaoca, com construção de novo acesso da Avenida João Mendes e de Praia das Gaivotas à Rua Itaoca.