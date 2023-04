Morre empresário, pai de quíntuplos capixabas, que lutava contra um câncer

today20 de abril de 2023 remove_red_eye85

Morreu em um hospital de São Paulo, na noite desta quarta-feira, 19, o empresário Jayme Reisen, pai dos quíntuplos capixabas Laís, Beatriz, Bella, Benício e Jayme.

Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva – UTI – do A. C Camargo Câncer Center, em São Paulo, em tratamento, e lutava contra um câncer que foi descoberto em março do ano passado.

A esposa de Jayme, a influenciadora Mariana Mazelli, anunciou o falecimento do marido na manhã desta quinta-feira, 20.