Morre sertanejo Henrique, da dupla com Netto

2 de março de 2020

O cantor sertanejo Henrique, da dupla Netto e Henrique, morreu na madrugada desta segunda-feira, 2, após sofrer um grave acidente na cidade de Santa Fé do Sul, interior de São Paulo. A assessoria de imprensa do Hospital de Base de São José do Rio Preto confirmou a informação.

Henrique estava internado na UTI em estado grave desde o dia 08 de fevereiro. Ele tinha 22 anos e sofreu traumatismo craniano e múltiplas fraturas na face, além de escoriações por todo o corpo.

Acidente

O músico bateu o carro que dirigia na traseira de uma caminhonete e com o impacto, o veículo pegou fogo. Ele precisou ser resgatado pela polícia que passava pelo local no momento do acidente. Já o motorista da caminhonete não se feriu.

Velório

Henrique será velado em Fernandópolis e sepultado em Santa Salete, no interior paulista, onde nasceu.

Carreira

A dupla estava em ascensão e foi contratada recentemente pela Work Show, onde tem nomes como Henrique e Juliano, Maiara e Maraisa, Léo Santana, Dilsinho, Marília Mendonça e Zé Neto e Cristiano.