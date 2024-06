Motorista que dormia armado dentro de carro é detido pela Guarda de Vitória

Um motorista de 32 anos foi detido após ser flagrado dormindo, dentro do carro, com uma arma, no início da manhã desta quarta-feira (12), no Centro de Vitória. O veículo estava parado no meio da Rua Barão de Monjardim, o que chamou atenção de uma equipe da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV), já que o carro estava atrapalhando o fluxo na via.

Durante a verificação no interior do veículo, que estava ligado, o motorista dormia sobre o volante e só acordou ao ser abordado. Entre o banco do motorista e o do carona, os guardas visualizaram uma arma.

“Realizamos a abordagem, recolhendo a arma e acordando o suspeito, que não possuía registro da arma e nem mesmo porte. Ele apresentava sinais de embriaguez nítidos e se recusou a realizar o teste do bafômetro. Durante a revista ao veículo, também localizamos uma toca ninja e cápsulas deflagradas”, descreveu o inspetor Pedro Paulo Picoli, da Equipe 12 horas.

A arma, uma pistola calibre 9mm, estava municiada. Um coldre também foi recolhido do interior do carro. O veículo não possuía qualquer restrição, por isso foi entregue à uma pessoa habilitada e de confiança do detido. O indivíduo foi conduzido para a Delegacia Regional de Vitória. O material apreendido foi entregue na delegacia também.

A Guarda de Vitória informa ainda que o detido foi autuado por conduzir veículo sob efeito de álcool.