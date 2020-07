MPES deflagra a Operação Falso Negativo e Espírito Santo está na lista

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Central) do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), com apoio da Polícia Militar (Assessoria Militar do MPES – Núcleo de Inteligência), em auxílio à investigação realizada pelo Gaeco do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), efetivou nesta quinta-feira (02/07) o cumprimento de mandados de busca e apreensão no Estado do Espírito Santo, expedidos pela 5.ª Vara Criminal de Brasília, em operação denominada “FALSO NEGATIVO”.

As investigações envolvem aquisições emergenciais, por dispensa de licitação, de testes para detecção da Covid-19, pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. São apurados crimes de fraude à licitação, lavagem de dinheiro, contra a ordem econômica (cartel), organização criminosa, corrupção ativa e passiva. O somatório do valor das dispensas de licitação sob investigação do Gaeco-MPDFT é superior a 73 milhões de reais.

A operação “FALSO NEGATIVO” foi deflagrada simultaneamente no Distrito Federal e em sete Estados da Federação (Goiás, Paraná, Santa Catarina, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo), mediante o cumprimento 74 mandados de busca e apreensão, entre os quais cinco em empresas localizadas na região da Grande Vitória, nos municípios de Vitória, Serra e Cariacica. As empresas alvos dos mandados têm matrizes em outros Estados.

A apuração dos fatos seguirá com a análise dos documentos apreendidos, de mídias e de dispositivos móveis, que serão encaminhados ao Gaeco do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.