Mulher é detida pela PM por tráfico em São Mateus

today28 de junho de 2020 remove_red_eye37

Policiais militares da 1ª Companhia do 13º Batalhão detiveram uma mulher por tráfico de drogas no bairro do Ribeirão, em São Mateus. A ação ocorreu na manhã deste domingo (28) e foi motivada por uma denúncia anônima.

No momento da abordagem policial foram recolhidas com a mulher 30 pedras de crack, cinco pinos de cocaína e a quantia de R$ 140,00 em espécie proveniente da venda de drogas.

Ao buscar mais informações sobre o crime que estava acontecendo, assim como as circunstâncias que o cercavam, a criminosa confessou que guardava outras drogas e dinheiro em sua residência.

De posse da informação, militares se deslocaram para a residência da criminosa e lá apreenderam inúmeros materiais ilícitos que contabilizaram 538 pinos de cocaína, 431 buchas de maconha, 134 pedras de crack, três gramas de farelo de crack, outras 599 gramas de crack, 342 gramas de cocaína, oito gramas de maconha, R$ 2.149,00 em espécie, um pacote de pinos para embalo de cocaína, uma balança de precisão e um caderno de anotações da movimentação do tráfico.

A mulher detida e os materiais apreendidos foram apresentados à Delegacia da Polícia Civil, em São Mateus.