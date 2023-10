Mulheres apresentam plano de trabalho para a Ufes em Alegre

Edinete Rosa e Lúcia Garcia são candidatas ao comando da Reitoria da federal

Com foco na participação, inclusão e democratização da gestão da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), a candidata à Reitoria, a professora Edinete Rosa está circulando pelo campus de Alegre para apresentar o plano de trabalho da Chapa 20. Edinete tem como companheira de chapa a também professora Lúcia Garcia.

Edinete passou dois dias fazendo campanha em Alegre e destaca que a sua gestão vai ser compartilhada, o que vai dar mais força aos campi do interior. “O planejamento colaborativo com os campi envolve coordenação de políticas, ações relativas a pessoal, orçamento, graduação, pós-graduação, extensão, pesquisa, assistência estudantil e bibliotecas. Na área administrativa, realizaremos a descentralização dos fluxos e processos de contratos, serviços, controladoria e a área de convênios”, descreve no Plano de Trabalho.

São 67 páginas com apresentação das candidatas e das propostas para a gestão da Ufes no período de 2024 a 2027. As propostas de governança estão divididas nos eixos de ação: Gestão Administrativa, Projeto Acadêmico, Política Estudantil, Política de Pessoal, Acessibilidade, Questões Étnico-raciais, Diversidade de Gênero e Inclusão, Infraestrutura, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Arte e Cultura.

“A democratização da universidade já vem sendo pensada desde a própria construção do nosso Plano de Gestão, já que sua concepção foi realizada a muitas mãos, através de rodas de conversa e reuniões com diversos centros da Ufes e também com os movimentos sociais”, afirmou Lucia. “No lugar de canetadas, queremos o diálogo”, complementa Edinete.