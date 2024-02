Município de Anchieta vai ganhar creche que utilizará energia solar

Já foram iniciadas as obras para a construção de uma nova creche na sede de Anchieta. A nova unidade educacional, que a princípio atenderá 150 alunos, vem sendo edificada ao lado da Vila Olímpica, no bairro Anchieta, com área total de 1.379m2 .

A creche é composta por 10 salas com berçários, refeitório, pátio coberto, brinquedoteca, playground, cozinha e lavanderia para atender 150 crianças em regime de tempo integral.

Obras em andamento.

O investimento é de R$ 4.410.031,02 e será custeado com apoio do governo do Estado e com recursos do município. A empresa executora é a Benevides Construções, que tem 600 dias para entregar a obra.

De acordo com a secretaria de Infraestrutura, a obra contempla acessibilidade em todos os espaços, aproveitamento da água, abastecimento com energia solar, pátio pavimentado e estacionamento. O terreno onde será construída a nova creche tem cerca de 3,2 mil m2.