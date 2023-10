Município de Serra tem seis vencedores na etapa estadual do concurso MPT na Escola 2023

Seis estudantes da rede municipal da Serra subiram ao pódio nas categorias Desenho, Conto e Poesia no concurso “MPT na Escola”. Promovido pelo Ministério Público do Trabalho, a disputa estimula a reflexão de crianças e adolescentes sobre o combate ao trabalho infantil. O resultado foi divulgado na última segunda-feira (9), na sede do MPT, em Vitória.

João Victor Campos Neves, da Emef Dom José Mauro Pereira Bastos, e Emanuelly Lick Couto, da Emef Sônia Regina Gomes Rezende Franco, conquistaram o 1º lugar na categoria Desenho, respectivamente, no grupo 1 (de 4ª e 5ª anos) e no grupo 3 (de 8º e 9º anos).

Ainda na categoria Desenho, Fernanda da Silva Vieira, da Emef Sônia Regina, obteve o 2° lugar. Ela disputava no grupo 2, reunindo turmas de 6º e 7º anos.

Na categoria Poesia, outros dois vencedores da Serra: Arthur Duarte Gauna, da Emef Centro Jacaraípe, tirou o 2° lugar (grupo 1 de 4º e 5º anos) e Marcelo Artur Gonçalves Ramos Filho, da Emef Irmã Dulce, ficou em 3° lugar (grupo 3 de 8º e 9º anos).

Sophia Meninez dos Santos ficou em 2° lugar na categoria Conto, no grupo 1, reunindo alunos de 4º e 5º anos. Ela estuda na Emef Centro Jacaraípe.

Inscritos em 2023

O MPT na Escola é promovido pelo Ministério Público do Trabalho em vários Estados do país. O objetivo é fomentar a participação de crianças e adolescentes nas ações de conscientização e prevenção ao trabalho infantil.

A ideia é mobilizar, incentivar a produção cultural e, no final, premiar e divulgar os melhores trabalhos literários, artísticos e culturais produzidos pelos alunos, bem como reconhecer a dedicação dos educadores envolvidos nas ações de prevenção à violação dos direitos de crianças e adolescentes.

Este ano, o projeto foi desenvolvido em 11 municípios capixabas, sendo eles: Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Domingos Martins, Guarapari, Ibatiba, São Mateus, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. Foram inscritas 192 escolas para participar da iniciativa, com o envolvimento de 30.228 alunos e 1.579 profissionais da Educação. Durante o projeto, os estudantes desenvolveram atividades em sala de aula sobre a temática dos direitos da criança e do adolescente.

