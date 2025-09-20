Vila Velha realiza feirão de renegociação de dívidas para microempreendedores

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Vila Velha, por meio do programa NossoCrédito, realiza mais um feirão de renegociação de dívidas voltado a microempreendedores e pequenos comerciantes do município. Desta vez, a ação acontece em parceria com o Banestes e garante condições especiais, como descontos de 100% em juros e multas, além da possibilidade de parcelamento em até 120 meses.



O feirão será realizado na terça-feira (23) e na quarta-feira (24), em dois locais: em Coqueiral de Itaparica e na Glória. Em ambos os pontos, equipes especializadas estarão disponíveis das 10h às 16h para atendimentos presenciais, análise individualizada de cada caso e formalização de acordos de renegociação.



No dia 23, os atendimentos ocorrerão na Van da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que ficará estacionada em frente à agência do Banestes de Coqueiral de Itaparica (Avenida Santa Leopoldina, 840). Já no dia 24, o público será atendido na agência do Banestes da Glória (Rua Santa Terezinha, 482).



“Nosso compromisso é apoiar quem empreende e gera empregos em Vila Velha, oferecendo soluções para que renegociem suas dívidas e criem novas oportunidades de investimento e crescimento”, afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti.



Serviço

• Evento: Feirão de Renegociação de Dívidas

• Parceria: Prefeitura de Vila Velha/Programa NossoCrédito/Banestes/Governo do Estado

• Data: Terça-feira (23) e quarta-feira (24 )

• Horário: 10h às 16h

• Local – Dia 23: Van da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em frente ao Banestes de Coqueiral de Itaparica (Av. Santa Leopoldina, 840)

Dia 24: Agência do Banestes da Glória (Rua Santa Terezinha, 482)

foto Freepik