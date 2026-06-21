Muniz Freire divulga a programação da Expo Piaçu e Feira de Cafés Especiais

today21 de junho de 2026 remove_red_eye48

Evento acontece entre os dias 26 e 28 de junho e reúne programação cultural, rodeio, feira de cafés especiais, atrações musicais e ações de fortalecimento da economia local

O distrito de Piaçu, em Muniz Freire, na região do Caparaó, recebe entre os dias 26 e 28 de junho a 3ª Expo Piaçu e a 1ª Feira de Cafés Especiais. O evento tem como objetivo valorizar a cultura local, destacar o trabalho dos cafeicultores da região e fomentar a geração de renda para empreendedores e produtores rurais.

Durante os três dias de programação, moradores e visitantes poderão participar de atividades voltadas ao agronegócio, entretenimento, cultura e tradição. A Feira de Cafés Especiais será um dos destaques do evento, oferecendo ao público a oportunidade de conhecer e adquirir cafés especiais produzidos no município, além de produtos da agroindústria local.

A programação tem início na sexta-feira (26), com a abertura da Feira de Cafés às 16 horas. Às 18h30 será realizada a solenidade oficial de abertura da Expo Piaçu. Na sequência, às 20 horas, acontecem as primeiras etapas da Prova dos Três Tambores e do Rodeio Profissional, atrações tradicionais que prometem reunir grande público. Encerrando a noite, o palco principal recebe os shows de Muriel Alves, às 22 horas, e Os Patrões.

No sábado (27), a Feira de Cafés retorna às 16 horas. Às 19 horas será realizado o tradicional Desfile Garota da Terra, que elegerá a representante feminina da Expo Piaçu. As disputas da Prova dos Três Tambores e do Rodeio Profissional terão continuidade às 20 horas. A programação musical contará com show nacional de Carlinhos Rocha, às 22 horas, seguido da apresentação da banda Comparsas do Forró.

Já no domingo (28), a Feira de Cafés abre às 10 horas. Às 11 horas será realizada uma homenagem às famílias produtoras de cafés especiais, reconhecendo a importância da cafeicultura para a economia e a identidade cultural do distrito. Às 15 horas acontece o Show de Prêmios beneficente promovido pelo Grêmio Esporte Clube, com recursos destinados à manutenção da escolinha de futebol. Entre as premiações estão duas bicicletas elétricas, uma motocicleta Pop 100 e outros brindes. As finais da Prova dos Três Tambores e do Rodeio Profissional serão realizadas às 18 horas. O encerramento da festa ficará por conta do show de Maru e Banda, às 22 horas.

Durante os intervalos das apresentações musicais, o público contará com animação do DJ Igor Lopes. A programação será realizada diariamente até as 2 horas da manhã e terá entrada gratuita.

A 3ª Expo Piaçu e a 1ª Feira de Cafés Especiais – “O Legado da Cultura Cafeeira” são promovidas pela Associação de Agricultores Familiares Córrego da Paz, com apoio da Prefeitura de Muniz Freire.