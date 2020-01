“Música na Band” exibe show do cantor Saulo Fernandes

Nesta sexta-feira (24), às 22h45, o Música na Band leva ao ar o show “Baile Bahia”, do cantor Saulo Fernandes.

O artista começou a se interessar pela música ainda na infância, mas foi após completar 18 anos e se mudar para o Espírito Santo, em 1995, que iniciou a carreira profissional nos Carnavais da cidade. No ano seguinte, voltou para a Bahia e criou a banda Chica Fé, onde mesclava samba-reggae e axé.

Em 2002, recebeu o convite para assumir os vocais da Banda Eva e comandou o grupo por 11 anos. Depois desse período, decidiu seguir carreira solo.

Ao longo de sua carreira, Saulo foi vencedor de dois prêmios, sendo eles o de Revelação do Carnaval no começo de sua carreira com a banda Chica Fé, em 2001, e o de Melhor Cantor do Carnaval no seu último ano com a Banda Eva, em 2013.

Música na Band vai ao ar toda sexta-feira, às 22h45, na tela da Band.