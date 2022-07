Mutirão de multivacinação neste sábado (30) em Anchieta

A Prefeitura de Anchieta promove, neste sábado (30), um mutirão de multivacinação para todas as idades aplicando vacinas de campanhas e rotina. O horário de atendimento será das 8h às 15h em sete Estratégias de Saúde da Família (ESF).

Neste dia as pessoas poderão receber doses de diversos imunizantes, entre eles Covid-19, sarampo, Influenza, entre outros, colocando a caderneta vacinal em dia.

Covid-19

A segunda dose de reforço (quarta dose) da vacina contra a Covid-19 para pessoas com 18 anos e que tomaram o primeiro reforço (terceira dose) há quatro meses ou mais está disponível nas ESF’s que estarão de plantão.

Além deste novo público, também podem se vacinar contra a doença todos os públicos contemplados da campanha: primeira dose para pessoas com 3 anos ou mais, segunda dose para pessoas com 5 anos ou mais; dose de reforço para pessoas com 12 anos ou mais e quarta dose para pessoas com 18 anos ou mais e pacientes imunossuprimidos.

Confira os locais de vacinação:

ESF Centro I

ESF Centro II

ESF Centro III

ESF Iriri

ESF Recanto do Sol

ESF Mãe-bá

ESF Ubu

Informações: Núcleo de Imunização municipal 28 3536-2926

INTERVALO VACINAÇÃO COVID NOS ADULTOS:

– D1 para D2: 8 semanas Pfizer e Astra; e 28 dias Coronavac.

– D2 para D3: 4 meses de 18 a 59 anos; e 3 meses a partir de 60 anos.

– D3 para D4: 4 meses de 18 a 59 anos; e 3 meses a partir de 60 anos.

INTERVALO VACINAÇÃO COVID NOS ADOLESCENTES (12 a 17 anos):

– D1 para D2: 8 semanas Pfizer.

– D2 para D3: 4 meses intervalo da D2.

INTERVALO VACINAÇÃO COVID NAS CRIANÇAS (6 a 11 anos):

– D1 para D2: 8 semanas Pfizer Pediátrica.

INTERVALO VACINAÇÃO COVID NAS CRIANÇAS (3 a 5 anos):

– D1 para D2: 28 dias Coronavac.

INTERVALO VACINAÇÃO COVID IMUNOSSUPRIMIDOS

– D1 para D2: 8 semanas.

– D2 para D3: 8 semanas.

– D3 para D4: 4 meses.