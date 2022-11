Natal Iluminado com mais programação em Anchieta

Anchieta prepara mais programação cultural natalina. Nesta sexta (25) e no próximo dia 15 de dezembro a população e visitantes poderão interagir com diversões infantis e musical com orquestra. As atividades fazem parte da programação do Natal Iluminado, que ainda decorou a cidade com mais de 80 mil microlâmpadas.

Nesta sexta, a partir das 18h, acontece o Encontro com Papai Noel e Diversão, em frente a sede da Prefeitura. Nesse dia haverá distribuição de pipoca e algodão doce, brinquedos infláveis e chegada do papai e da mamãe Noel para fotos.

Já no dia 15 de dezembro, a partir das 20h, será apresentado o Musical Alegro, orquestra de Câmara Fâmuli, com o maestro Inárley Carletti. Segundo os organizadores, cerca de 60 atores, cantores e músicos clássicos prometem um mega espetáculo no pátio do Santuário Nacional de São José de Anchieta.