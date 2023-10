Netflix recebe 9 lançamentos de peso nesta semana; veja lista

Todas as semanas, a Netflix recebe diversas novidades em seu catálogo e, nesta semana, não será diferente. Nos próximos dias, muitas produções quentes, incluindo filmes, séries, animes, documentários e reality shows, devem desembarcar na gigante do streaming, para a alegria dos assinantes. Mas quais são os principais lançamentos da Netflix nesta semana, afinal?

Bem, esta semana está recheada de novos títulos, ao mesmo tempo em que séries já consagradas da Netflix ganharão novas temporadas. Além disso, as novidades abrangem vários gêneros diferentes, como drama, comédia, terror e suspense, por exemplo. Ou seja, há opções para todos os gostos. Portanto, sem mais delongas, confira abaixo os 9 principais lançamentos da Netflix nos próximos dias!

9 – O Diabo no Tribunal (17/10)

Para começar, nesta terça-feira (17), a vermelhinha receberá um documentário que tem tudo a ver com o mês de outubro, conhecido pelo Halloween: O Diabo no Tribunal. A obra macabra gira em torno de um garoto de 11 anos, aparentemente ingênuo, que cometeu um assassinato brutal. O motivo? Ele estaria possuído pelo Diabo. A produção traz até participações do casal Ed e Lorraine Warren, que inspirou a franquia de filmes de Invocação do Mal.

Se você está a fim de algo sinistro (e real), O Diabo no Tribunal é uma opção e tanto!

8 – Corpos (19/10)

Dois dias depois, na quinta-feira (19), estreia Corpos, série de suspense e drama que promete bombar na Netflix com uma história intrigante. “Quatro detetives, quatro linhas do tempo, um corpo. Para salvar o futuro da Grã-Bretanha, será preciso resolver primeiro o assassinato que mudou o rumo da história”, diz a sinopse oficial da atração, criada por Paul Tomalin.

Com bastante mistério, Corpos é uma boa aposta para chegar ao top 10 da plataforma de streaming!

7 – Elite (20/10)

Alguém pediu por dramas adolescentes, mistérios e cenas picantes por aí? Então, fique ligado na estreia da aguardadíssima 7ª temporada de Elite, série espanhola idealizada por Darío Madrona e Carlos Montero que é uma das mais amadas pelos jovens na Netflix.

O novo ano do seriado contará com oito episódios e trará várias novidades no elenco, incluindo a participação da cantora pop brasileira Anitta, conhecida por hits como Envolver e Downtown. Será que a brasileira vai se dar bem em Elite? Só assistindo para descobrir!

6 – Tiozões (20/10)

Mudando um pouco o tom, que tal uma comédia? Na sexta-feira (20), desembarca na Netflix o filme Tiozões, dirigido e estrelado pelo comediante norte-americano Bill Burr (Breaking Bad). “Um pai ranzinza de meia-idade e seus dois melhores amigos se sentem ultrapassados em um mundo repleto de CEOs bem mais jovens e diretoras de escola poderosas”, revela a sinopse oficial do longa. Bobby Cannavale e Bokeem Woodbine completam o elenco principal.

5 – A Criatura (20/10)

O clima sombrio e misterioso do Halloween segue forte na Netflix nesta semana com o lançamento de A Criatura, minissérie turca que traz elementos de terror, drama e fantasia para o enredo. “A tragédia se abate sobre um cientista da antiga Istambul, e um pupilo que usa métodos não comprovados para terminar seu trabalho. Só que as consequências são devastadoras”, diz a história.

O que acontece quando alguém vai longe demais sem pensar nas consequências? É o que descobriremos em A Criatura!

4 – Disco Inferno (20/10)

Mais terror? É para já! Disco Inferno, filme conduzido por Matthew Castellanos, promete incrementar ainda mais o Halloween da Netflix neste ano com uma trama bem original e arrepiante.

“Um jovem casal se prepara para incendiar a pista na discoteca mais quente de Los Angeles e acaba conjurando uma presença sombria que anseia por seu futuro bebê”, conta a sinopse. Os atores Soni Bringas e Stephen Ruffin formam o casal principal. Quem diria que dançar poderia ser fatal, hein!

3 – Big Mouth (20/10)

Agora, uma pausa nos filmes de terror para falar da 7ª temporada de Big Mouth, animação adulta da Netflix, que chega ao serviço de streaming nesta sexta-feira (20). Criada por Jennifer Flackett, Andrew Goldberg e Nick Kroll, a divertida atração explora as vidas de diversos amigos jovens que estão entrando na puberdade.

Aos poucos, os personagens vão aprendendo mais sobre seus corpos e se descobrindo sexualmente, rendendo boas risadas e situações constrangedoras para os espectadores conferirem.

2 – A Vida Diante de Seus Olhos (20/10)

“Quando sua casa é invadida, uma instrutora de yoga vê a vida passar diante dos olhos e embarca em uma viagem ao passado para tentar salvar o homem que ama”. Essa é a sinopse de A Vida Diante de Seus Olhos, produção roteirizada e dirigida por Jed Sheperd que conta com elementos de terror, drama e suspense. O elenco principal é composto por Haley Bishop, Amar Chadha-Patel, Maya Graham, Jemma Moore, Malik Ibheis, Zakiy Jogi e Teddy Linard.

1 – O Chamado 4: Samara Ressurge (20/10)

Para finalizar a lista de lançamentos da Netflix nesta semana, mais um longa-metragem arrepiante – afinal, é mês de Halloween.

A bola da vez é O Chamado 4: Samara Ressurge, filme de terror japonês que dá sequência aos fatos macabros envolvendo a garotinha demoníaca Samara, que mata, após sete dias, quem quer que assista a uma fita amaldiçoada. “Uma estudante corre contra o tempo para salvar a irmã (e talvez o mundo) de um vídeo amaldiçoado que provoca a morte de quem o vê”, diz a sinopse.

