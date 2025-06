Neymara Carvalho disputa etapa do Circuito Mundial de Bodyboarding, no Chile

today12 de junho de 2025 remove_red_eye73

Capixaba, pentacampeã mundial, retorna às competições oficiais do calendário 2025 a partir desta sexta-feira (13), nas ondas de La Punta 2

Neymara Carvalho está em Iquique, no Chile. A partir desta sexta-feira (13), a capixaba disputa a segunda etapa do Circuito Mundial de Bodyboarding 2025, o Iquique Bodyboard Pro, que reúne os maiores nomes do esporte, até o dia 24, em La Punta 2. Pentacampeã mundial e com dez títulos brasileiros na carreira, Neymara não esconde a animação com a volta às ondas chilenas, competindo na categoria Profissional.



“Estou super animada. É o momento de retorno às competições oficiais, ao Circuito Mundial 2025. Eu que, este ano, estou correndo o Mundial e o Circuito Cearense. Expectativa grande para o início das baterias”, afirma Neymara, patrocinada pela ArcelorMittal e apoiada pelo Instituto Neymara Carvalho, pela Secretaria de Estado do Espírito Santo (Bolsa Atleta Capixaba) e pela Prefeitura de Vila Velha – Programa Bolsa Atleta.



Em Iquique, Neymara – atual número 9 do ranking mundial Profissional da IBC (International Bodyboarding Corporation) – estará sem a companhia da filha, Luna Hardman, bicampeã mundial Pro Junior. Luna operou os ombros e está em fase de recuperação. Mãe e filha estiveram juntas na abertura do Circuito, no Marrocos.



“Deixar a Luna em recuperação e vir competir é muito delicado para mim como mãe. Mas, como sempre levei minha profissão muito a sério, desde pequena, agora é mais um momento de ser profissional dentro da carreira que escolhi. Ela vai ficar bem amparada, com a família, a madrinha e os amigos. E eu vou fazer o meu melhor aqui, por mim e por ela”, explica.

Entre as lembranças de Neymara no Circuito, uma em especial está em Iquique: vice-campeã da etapa em 2002. “Aqui, em Iquique, é minha onda favorita no tour”, completa a capixaba.



Nesta temporada, Neymara competiu na abertura do Circuito Mundial, no Marrocos, seguindo depois para a primeira etapa do Circuito Cearense, em Fortaleza (CE). E participou do Slab Bodyboarding Contest 2025, no Pico D2, na Praia da Costa, em Vila Velha (ES), em um desafio inédito no País, que reuniu alguns dos melhores bodyboarders brasileiros para competir em um local onde as ondas quebram em cima de uma bancada de corais bem rasos, com um grau de dificuldade muito grande.



Rede Social:

Instagram: @neymaracarvalho e @institutoneymaracarvalho

foto (IBC / Iquique)