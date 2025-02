Neymara Carvalho faz melhor média do dia na abertura do Circuito Cearense

Capixaba, pentacampeã mundial, está em Fortaleza para participar da primeira etapa de 2025 até este domingo (23). E na quinta-feira (20), na sede da ArcelorMittal Pecém, deu palestra para alunos de escolinhas da capital cearense

O Circuito Cearense de Bodyboading teve início nesta sexta-feira (21), na Praia do Futuro, em Fortaleza, e a pentacampeã mundial Neymara Carvalho terminou o dia com a maior média na categoria Profissional Feminina, encerrando a bateria da primeira fase com 14.25 pontos.

Neste sábado (22), as competidoras voltam à água para a disputa das fases 2 e 3 da Profissional, a partir das 8h30. A primeira etapa do Circuito termina neste domingo (23), com a semifinal e a final.

“Passei essa primeira bateria hoje bem. Amanhã tem mais. Muito feliz em estar neste Circuito, o mais disputado do Brasil, em que vou participar das três etapas deste ano”, destacou Neymara, apoiada pelo Instituto Neymara Carvalho, pela Secretaria de Estado do Espírito Santo (Bolsa Atleta Capixaba) e pela Prefeitura de Vila Velha – Programa Bolsa Atleta.

As outras duas etapas de 2025 serão realizadas de 4 a 6 de julho, na Praia de Taíba, a cerca de 80 quilômetros de Fortaleza, e de 5 a 7 de dezembro, na Ponte Metálica, na Praia de Iracema, na capital cearense.

Palestra na ArcelorMittal Pecém

Paralelamente ao Circuito, Neymara esteve, na quinta-feira (20), na sede da ArcelorMittal Pecém para uma ação junto a crianças e adolescentes em Fortaleza: um bate-papo com alunos de escolinhas de bodyboarding, que visitaram a unidade da empresa no Ceará, em uma iniciativa da ArcelorMittal – apoiadora do Circuito -, em conjunto com a Federação Cearense de Bodyboarding.

Sempre que participa de competições no Brasil, Neymara busca, também, promover o esporte, atuando como uma embaixadora da modalidade, levando um pouco de sua experiência aos mais jovens.

“Foi muito legal. As crianças e adolescentes visitaram a empresa, viram um pouco da grandiosidade e entenderam como o aço é importante em nosso dia a dia. E pude, também, apresentar a palestra de minha trajetória, em um momento de incentivo aos novos talentos cearenses”, explicou Neymara, que ocupa atualmente a nona colocação no ranking mundial.

