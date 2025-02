Neymara e Luna encerram participação no Circuito Mundial de Bodyboarding, no Marrocos

today14 de fevereiro de 2025 remove_red_eye90

As capixabas seguem, agora, para competições diferentes. Enquanto a mãe estará na primeira etapa do Circuito Cearense, em Fortaleza, a filha compete no Havaí, em Pipeline

Em baterias muito disputadas e equilibradas, as capixabas Neymara Carvalho e Luna Hardman encerraram, nesta quinta-feira (13), a participação na categoria Profissional da primeira etapa do Circuito Mundial de Bobyboarding 2025.

Na Praia de Anza, na Taghazout Bay, em Agadir, no Marrocos, Luna – bicampeã mundial Pro Junior – garantiu vaga nas quartas de final com vitória, mas depois parou diante da portuguesa Joana Schenker. Neymara – pentacampeã mundial Profissional – não avançou para as quartas, terminando em terceiro lugar na primeira bateria do dia.

Depois de competirem juntas no Marrocos, mãe e filha seguem para campeonatos diferentes ainda neste mês de fevereiro. Neymara retorna ao Brasil e estará na primeira etapa do Circuito Cearense de Bodyboarding, entre os dias 21 e 23, na Praia do Futuro, em Fortaleza. Luna segue para o Havaí, para o Pipeline Bodyboarding Championship, a partir do dia 25. Neymara venceu em Pipeline em 2023, local que conta com uma das ondas mais perigosas do mundo.

O dia, no Marrocos, começou com a quinta fase da etapa. Neymara e Luna disputaram a mesma bateria em busca de um lugar nas quartas de final, ao lado de Soukaina Aghouali, do Marrocos. Luna em primeiro, com 10.25 pontos, e Soukaina em segundo, com 9.8, avançaram na competição. Neymara ficou em terceiro com 9.65 pontos.

“Eu não fiquei satisfeita com o julgamento das minhas ondas. Achei as notas bem baixas. Mas. competição é isso. Feliz pela Luna ter passado para as quartas”, afirmou Neymara, patrocinada pela ArcelorMittal e apoiada pelo Instituto Neymara Carvalho, pela Secretaria de Estado do Espírito Santo (Bolsa Atleta Capixaba) e pela Prefeitura de Vila Velha – Programa Bolsa Atleta.

Nas quartas, Luna voltou ao mar contra a portuguesa Joana Schenker, valendo vaga na semifinal. As duas se alternaram à frente, com Schenker vencendo por 11.95 pontos. Luna ficou com 11.1.

“O mar estava bem difícil. Dei o meu melhor, o que eu pude fazer. Estou feliz com a minha evolução nessa onda, conseguindo ter uma boa leitura dela. Agora, é treinar e focar na próximas competições. E se Deus quiser voltar para cá no ano que vem, em busca de um resultado melhor”, explicou Luna, patrocinada pela ArcelorMittal e BZ Pro Boards, apoiada pelo Instituto Neymara Carvalho e pela Secretaria de Estado do Espírito Santo (Bolsa Atleta Capixaba).

Luna iniciou a temporada na segunda colocação do ranking mundial Profissional da IBC (International Bodyboarding Corporation) e Neymara em sétimo lugar.

Instagram

@neymaracarvalho

@lunahardman

@institutoneymaracarvalho