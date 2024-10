Norma Ayub será um pilar do desenvolvimento social ao lado de Ferraço em Cachoeiro

A futura primeira-dama Norma Ayub, embora ainda não oficialmente anunciada, deve assumir a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social em Cachoeiro de Itapemirim, pasta em que já se destacou durante a última gestão de Theodorico Ferraço (PP), que terminou em 2004. Com uma trajetória marcada pela dedicação ao desenvolvimento social, Norma está pronta para desempenhar um papel crucial na nova administração.

Desde os tempos em que o Brasil não contava com programas sociais como o “Fome Zero” e o “Bolsa Família”, Norma foi uma pioneira. Ela criou a Casa da Sopa, que atendia diariamente milhares de famílias em situação de vulnerabilidade, além de uma padaria, fábrica de multimisturas que ajudava os asilos e hospitais, colocando a cidade em destaque com taxa zero de mortalidade infantil. No mesmo espaço eram oferecidos cursos profissionalizantes e funcionava uma fábrica de fraldas que ajudava mães carentes. Essas iniciativas não só aliviaram a fome de muitos, mas também promoveu a dignidade das famílias atendidas.

Durante sua colaboração com Ferraço, Norma ajudou a entregar mais de três mil casas populares gratuitamente para famílias em situação de vulnerabilidade, tornando-se parte de um dos maiores programas habitacionais da história do Espírito Santo. Seu trabalho na área social se tornou uma referência não apenas no estado, mas em todo o Brasil.

Durante a campanha eleitoral deste ano, Norma visitou diversas casas e foi tocada profundamente por uma situação específica: uma família de oito pessoas que estava com água e luz cortadas e que se alimentava apenas de farinha e açúcar.

“Aquilo me cortou o coração, ver aquela família naquelas condições, desamparada pelo poder público. O mais difícil foi não poder ajudar na hora por conta da Lei Eleitoral. Mas saí daquela casa com a promessa de que seria a primeira família a ser ajudada. Temos um grande compromisso com a ação social e estaremos novamente ao lado do povo mais humilde”, afirmou Norma.

Na próxima semana, Norma dará início a uma agenda intensa de visitas às entidades filantrópicas do município, com o objetivo de entender a realidade atual de cada uma e fortalecer as parcerias que beneficiarão a população cachoeirense.

A experiência de Norma Ayub é extensa. Como deputada federal destinou recursos para asilos de Cachoeiro e de todo o Espírito Santo, inclusive com implantação de energia solar nessas unidades. Ela foi titular da Secretaria da Mulher na Câmara Federal e atuou em diversas comissões voltadas para os direitos humanos, defesa da mulher, e questões sociais.

Apesar de ter sido prefeita de Itapemirim por dois mandatos, sua ligação com a área social começou em Cachoeiro, onde, como primeira-dama e secretária de Ação Social, deu seus primeiros passos na política.

Com Norma ao lado de Ferraço, a expectativa é de uma gestão focada em ações sociais eficazes, que priorizem o atendimento às famílias mais vulneráveis e promovam a inclusão social. A cidade de Cachoeiro pode esperar um futuro mais solidário e acolhedor, com Norma Ayub como uma defensora incansável dos direitos e necessidades da população.