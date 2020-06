Normalizado o recolhimento de tampinhas do projeto PetDog, de Anchieta

today5 de junho de 2020 remove_red_eye30

O Projeto de Castração de Cachorros e Gatos de Rua (PetDog) continua em Anchieta. A iniciativa tem objetivo de diminuir a população de cães e gatos das ruas da cidade por meio da castração. Os moradores são os grandes colaboradores do projeto, com a separação e destinação correta de tampinhas plásticas.

Nesse período de pandemia algumas atividades do projeto foram readequadas, por conta disso a Secretaria de Meio Ambiente esclarece algumas dúvidas por meio de perguntas e respostas (veja abaixo)

A pretensão da iniciativa é custear o procedimento cirúrgico de castração nos animais com a venda de tampinhas plásticas (garrafas PET, água, sucos, entre outras embalagens). A população é fundamental para execução da iniciativa, juntando as tampinhas e depositando nos locais de coleta espalhados pelos comércios da cidade.

O projeto parou?

Não. Mesmo em meio à crise, nosso trabalho continua, porém, de forma remota. O recolhimento de tampinhas está sendo realizado de forma alternada no comércio, que segue para a pesagem e armazenamento, através de equipe devidamente equipada com máscaras e luvas.

NÃO DEIXE DE SEPARAR E LEVAR AOS PONTOS DE ENTREGA E RECOLHIMENTO.

Onde destinar as tampinhas durante a pandemia?

Destine-as normalmente nos comércios que estão em funcionamento.

Todavia, quando não for possível, em virtude do grande número de comércio que seguem fechadom devido à pandemia, solicitamos que a população armazene em suas casas e, assim que possível, destine-as nos pontos de recolhimento, com todas as medidas de prevenção necessárias.

Quanto ao recolhimento das tampinhas nos PET’s – Pontos de Entrega localizados nos comércios parceiros?

O recolhimento foi suspenso no primeiro mês de pandemia. Agora voltou a ser realizado remotamente.

Assim, solicitamos que, se possível, mantenham as tampinhas armazenadas em seus estabelecimentos até que a equipe consiga fazer a retirada e a situação da pandemia se normalize.

As castrações ainda estão sendo feitas?

Por medidas de segurança da equipe envolvida, que tem a função de localizar o animal, recolhê-lo, encaminhar à clínica e buscá-lo, realizar o tratamento pós cirúrgico, buscar adoção responsável ou soltá-lo em seu local de origem, decidimos por suspendê-las durante todo esse período, sendo retomadas quando a situação for normalizada.

Dessa forma, a Secretaria de Meio Ambiente e equipe do Projeto PetDog agradece compreensão de todos e espera que logo toda essa situação seja normalizada.