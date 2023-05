Campeonato Estadual de Beach Soccer define seleções que chegarão na decisão

A Federação Capixaba de Beach Soccer realiza, no domingo (28), a final da Etapa Norte do 23º Campeonato Estadual Banestes de Beach Soccer. Com os finalistas já definidos no masculino, os jogos de sábado (27) definirão quais seleções municipais chegarão na decisão, na Praia de Santa Cruz, em Aracruz.

As finais e as decisões de terceiro lugar terão transmissão ao vivo da Fecabes TV e da TV Capixaba, no YouTube. As partidas têm início a partir de 8h da manhã, no domingo, dia 28 de maio.

O vencedor da Etapa Norte se classifica para a Etapa Final, em julho, já o segundo e terceiro disputam a repescagem. A competição foi formada por quatro times em cada naipe (masculino e feminino), jogando todos contra todos na fase classificatória. Os dois primeiros fazem a final e os últimos disputam o terceiro lugar.

FEMININO

O sábado (27) será delas! Os dois jogos definirão as finalistas da Etapa Norte. As donas da casa enfrentam o Serra, às 9h, e só dependem de si para se classificar. Vencendo, seja no tempo normal, na prorrogação ou nos pênaltis, está na final. Caso o Serra vença, dependerá do resultado de São Domingos e Colatina.

Veja as combinações:

– Vitória de Aracruz e de São Domingos: classificam as duas seleções

– Vitória de Aracruz e de Colatina: classifica Aracruz e depende dos saldo de gols entre Colatina, São Domingos e Serra (empatadas com 3 pontos cada)

– Vitória de Serra e de São Domingos: os confrontos de desempate definem os classificados de Serra, São Domingos e Aracruz.

– Vitória de Serra e de Colatina: Aracruz e Serra se classificam para a final.

MASCULINO

Aracruz e São Domingos já são os finalistas e descansam no sábado. Com duas vitórias cada na fase de grupos, não podem ser ultrapassados por Linhares e Serra, que farão a decisão de terceiro lugar no domingo.

Confira as partidas deste fim de semana:

foto Thiago Peruch / FECABES